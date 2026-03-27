Более 30 млн штук молоди русского осетра выпустили в водоемы России

В рамках государственного задания рыбоводные заводы вырастили и выпустили в водоемы страны более 30,34 млн штук молоди русского осетра. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.03.2026

2026-03-27T13:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В рамках государственного задания рыбоводные заводы вырастили и выпустили в водоемы страны более 30,34 млн штук молоди русского осетра. Об этом сообщили в Росрыболовстве.В ведомстве напомнили, что русский осетр - один из самых ценных видов рыб, требующий особых мер охраны и восстановления. Из-за строительства гидроэлектростанций, которые отрезали пути к нерестилищам, а также масштабного браконьерства в прошлом его естественное воспроизводство катастрофически сократилось. Спасением стало искусственное воспроизводство осетра.Формированием маточных стад и выпуском молоди занимаются пять филиалов предприятия "Главрыбвод": Азово-Донской, Азово-Черноморский, Каспийский, Нижневолжский и Терско-Каспийский. Ареал обитания русского осетра - бассейны Каспийского, Черного и Азовского морей. В ведомстве напомнили, что коммерческий промысел русского осетра в дикой природе запрещен. Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 82 млн рублейВ Азовском море наращивают популяцию белугиВ Крыму пересмотрят правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне

