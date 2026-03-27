Рейтинг@Mail.ru
Более 30 млн штук молоди русского осетра выпустили в водоемы России - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260327/bolee-30-mln-shtuk-molodi-russkogo-osetra-vypustili-v-vodoemy-rossii-1154681782.html
Более 30 млн штук молоди русского осетра выпустили в водоемы России
Более 30 млн штук молоди русского осетра выпустили в водоемы России - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Более 30 млн штук молоди русского осетра выпустили в водоемы России
В рамках государственного задания рыбоводные заводы вырастили и выпустили в водоемы страны более 30,34 млн штук молоди русского осетра. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.03.2026
2026-03-27T13:59
2026-03-27T14:00
рыбоводство
росрыболовство
новости
рыба
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1b/1154681199_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_8c99bf633a2e4b3d77e43155279ff84e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В рамках государственного задания рыбоводные заводы вырастили и выпустили в водоемы страны более 30,34 млн штук молоди русского осетра. Об этом сообщили в Росрыболовстве.В ведомстве напомнили, что русский осетр - один из самых ценных видов рыб, требующий особых мер охраны и восстановления. Из-за строительства гидроэлектростанций, которые отрезали пути к нерестилищам, а также масштабного браконьерства в прошлом его естественное воспроизводство катастрофически сократилось. Спасением стало искусственное воспроизводство осетра.Формированием маточных стад и выпуском молоди занимаются пять филиалов предприятия "Главрыбвод": Азово-Донской, Азово-Черноморский, Каспийский, Нижневолжский и Терско-Каспийский. Ареал обитания русского осетра - бассейны Каспийского, Черного и Азовского морей. В ведомстве напомнили, что коммерческий промысел русского осетра в дикой природе запрещен.
https://crimea.ria.ru/20260326/v-azovskom-more-massovo-rasselilas-delikatesnaya-krevetka-1154641123.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1b/1154681199_0:128:1024:896_1920x0_80_0_0_f73bdaca91ed07e87684af6b7ac5321a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рыбоводство, росрыболовство, новости, рыба
Более 30 млн штук молоди русского осетра выпустили в водоемы России

В водоемы России выпустили более 30 млн штук молоди выращенного русского осетра

13:59 27.03.2026 (обновлено: 14:00 27.03.2026)
 
© РосрыболовствоВ водоемы России выпустили более 30,34 млн штук молоди русского осетра
В водоемы России выпустили более 30,34 млн штук молоди русского осетра
© Росрыболовство
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В рамках государственного задания рыбоводные заводы вырастили и выпустили в водоемы страны более 30,34 млн штук молоди русского осетра. Об этом сообщили в Росрыболовстве.
В ведомстве напомнили, что русский осетр - один из самых ценных видов рыб, требующий особых мер охраны и восстановления. Из-за строительства гидроэлектростанций, которые отрезали пути к нерестилищам, а также масштабного браконьерства в прошлом его естественное воспроизводство катастрофически сократилось. Спасением стало искусственное воспроизводство осетра.
"Среди всех осетровых искусственное воспроизводство русского осетра имеет наибольшие масштабы. Основные объемы выпуска обеспечивает Каспийский филиал за счет прудового выращивания молоди", — рассказали в Росрыболовстве.
© РосрыболовствоВ водоемы России выпустили более 30,34 млн штук молоди русского осетра
В водоемы России выпустили более 30,34 млн штук молоди русского осетра
© Росрыболовство
В водоемы России выпустили более 30,34 млн штук молоди русского осетра
Формированием маточных стад и выпуском молоди занимаются пять филиалов предприятия "Главрыбвод": Азово-Донской, Азово-Черноморский, Каспийский, Нижневолжский и Терско-Каспийский.
Ареал обитания русского осетра - бассейны Каспийского, Черного и Азовского морей. В ведомстве напомнили, что коммерческий промысел русского осетра в дикой природе запрещен.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 82 млн рублей
В Азовском море наращивают популяцию белуги
В Крыму пересмотрят правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне
Дальневосточная креветка в Азовском море
Вчера, 10:37
В Азовском море массово расселилась деликатесная креветка
 
РыбоводствоРосрыболовствоНовостиРыба
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:18Когда достроят педиатрический центр в Мелитополе
15:04Без этого СВО не выиграть: Медведев назвал главное в современной войне
14:52Дорожные войны: крымчанин насмерть забил водителя в Феодосии
14:44Медведев оценил выполнение гособоронзаказа и новые образцы вооружения
14:31Будет ли новая волна мобилизации в России
14:28Благоустройство Исторического бульвара в Севастополе – что будет сделано
14:20Аксенов пообещал уволить ответственных за некачественное грейдирование дорог
14:09Новости Крыма: в очереди на мосту стоят почти 800 авто
13:59Более 30 млн штук молоди русского осетра выпустили в водоемы России
13:46Когда откачают весь мазут из танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе
13:36Сотрудник кофейни из Ставрополя подливал яд в напитки военным
13:27Россия требует принять меры для безопасности энергопоставок в Черном море
13:12Киев за неделю потерял почти 9 тысяч боевиков
13:06В Севастополе на месяц закроют проезд Вишневый – схема
12:45На чиновника мэрии Сочи завели дело о злоупотреблении полномочиями
12:33Армия России нанесла шесть ударов возмездия по Украине – что уничтожено
12:28ВТБ: россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и барах
12:21ВСУ пытаются отрезать Алешки от поставок продуктов - Сальдо
12:15Крымский мост сейчас: более 600 машин стоят в очереди
12:10Пляжи на Кубани после разлива мазута в Керченском проливе откроют к 1 июня
Лента новостейМолния