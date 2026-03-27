Более 30 млн штук молоди русского осетра выпустили в водоемы России
В рамках государственного задания рыбоводные заводы вырастили и выпустили в водоемы страны более 30,34 млн штук молоди русского осетра. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.03.2026
2026-03-27T14:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В рамках государственного задания рыбоводные заводы вырастили и выпустили в водоемы страны более 30,34 млн штук молоди русского осетра. Об этом сообщили в Росрыболовстве.В ведомстве напомнили, что русский осетр - один из самых ценных видов рыб, требующий особых мер охраны и восстановления. Из-за строительства гидроэлектростанций, которые отрезали пути к нерестилищам, а также масштабного браконьерства в прошлом его естественное воспроизводство катастрофически сократилось. Спасением стало искусственное воспроизводство осетра.Формированием маточных стад и выпуском молоди занимаются пять филиалов предприятия "Главрыбвод": Азово-Донской, Азово-Черноморский, Каспийский, Нижневолжский и Терско-Каспийский. Ареал обитания русского осетра - бассейны Каспийского, Черного и Азовского морей. В ведомстве напомнили, что коммерческий промысел русского осетра в дикой природе запрещен.
https://crimea.ria.ru/20260326/v-azovskom-more-massovo-rasselilas-delikatesnaya-krevetka-1154641123.html
В водоемы России выпустили более 30 млн штук молоди выращенного русского осетра
13:59 27.03.2026 (обновлено: 14:00 27.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В рамках государственного задания рыбоводные заводы вырастили и выпустили в водоемы страны более 30,34 млн штук молоди русского осетра. Об этом сообщили в Росрыболовстве.
В ведомстве напомнили, что русский осетр - один из самых ценных видов рыб, требующий особых мер охраны и восстановления. Из-за строительства гидроэлектростанций, которые отрезали пути к нерестилищам, а также масштабного браконьерства в прошлом его естественное воспроизводство катастрофически сократилось. Спасением стало искусственное воспроизводство осетра.
"Среди всех осетровых искусственное воспроизводство русского осетра имеет наибольшие масштабы. Основные объемы выпуска обеспечивает Каспийский филиал за счет прудового выращивания молоди", — рассказали в Росрыболовстве.
Формированием маточных стад и выпуском молоди занимаются пять филиалов предприятия "Главрыбвод": Азово-Донской, Азово-Черноморский, Каспийский, Нижневолжский и Терско-Каспийский.
Ареал обитания русского осетра - бассейны Каспийского, Черного и Азовского морей. В ведомстве напомнили, что коммерческий промысел русского осетра в дикой природе запрещен.
Читайте также на РИА Новости Крым: