Благоустройство Исторического бульвара в Севастополе – что будет сделано - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Благоустройство Исторического бульвара в Севастополе – что будет сделано
Благоустройство Исторического бульвара в Севастополе – что будет сделано
14:28 27.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. На Историческом бульваре в Севастополе появятся зоны для детского отдыха, спорта и выгула собак. Такую концепцию благоустройства утвердили на заседании архитектурно-художественного совета в пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Он отметил, что контракт на проведение работ уже заключен. Определен и единый поставщик, который приведет территорию в порядок.
"Сегодня была представлена и рассмотрена концепция благоустройства и мы утвердили только функциональные зоны: детская, спортивная, зоны выгула собак и зоны питания. Существующая зеленая часть парка будет максимально сохранена, дополнена новыми растениями", - отметил губернатор.
Развожаев подчеркнул, что все новые зоны должны быть грамотно вписаны в облик обновленного места отдыха, чтобы Исторический бульвар остался таким же "тихим и уютным пространством" для жителей и гостей города.
"Дал поручение, чтобы архитекторы из состава членов архитектурно-художественного совета вошли в состав рабочей группы, которая будет сопровождать благоустройство Исторического бульвара — так процесс будет под постоянным контролем. Рабочая группа сможет обсуждать на месте мельчайшие детали, изучать образцы материалов перед монтажом, и так далее", - заключил глава региона.
Развожаев ранее сообщал, что 15 объектов культурного наследия на Историческом бульваре уже отреставрированы. Крупнейший из них – здание панорамы "Оборона Севастополя в 1854-1855 годах".
Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин в феврале рассказал РИА Новости Крым, что здание Панорамы и центральную часть Исторического бульвара планируют открыть к весне 2027 года.
