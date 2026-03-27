Благоустройство Исторического бульвара в Севастополе – что будет сделано
На Историческом бульваре в Севастополе появятся зоны для детского отдыха, спорта и выгула собак. Такую концепцию благоустройства утвердили на заседании... РИА Новости Крым, 27.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. На Историческом бульваре в Севастополе появятся зоны для детского отдыха, спорта и выгула собак. Такую концепцию благоустройства утвердили на заседании архитектурно-художественного совета в пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что контракт на проведение работ уже заключен. Определен и единый поставщик, который приведет территорию в порядок. Развожаев подчеркнул, что все новые зоны должны быть грамотно вписаны в облик обновленного места отдыха, чтобы Исторический бульвар остался таким же "тихим и уютным пространством" для жителей и гостей города."Дал поручение, чтобы архитекторы из состава членов архитектурно-художественного совета вошли в состав рабочей группы, которая будет сопровождать благоустройство Исторического бульвара — так процесс будет под постоянным контролем. Рабочая группа сможет обсуждать на месте мельчайшие детали, изучать образцы материалов перед монтажом, и так далее", - заключил глава региона.Развожаев ранее сообщал, что 15 объектов культурного наследия на Историческом бульваре уже отреставрированы. Крупнейший из них – здание панорамы "Оборона Севастополя в 1854-1855 годах". Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин в феврале рассказал РИА Новости Крым, что здание Панорамы и центральную часть Исторического бульвара планируют открыть к весне 2027 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Открытия Панорамы и Исторического бульвара в Севастополе ждут через годРазвожаев озвучил Матвиенко планы по развитию СевастополяТоннель и не только: какие проекты в Севастополе начнут и завершат в 2026 году
В Севастополе представили концепцию благоустройства Исторического бульвара
