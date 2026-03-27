Без этого СВО не выиграть: Медведев назвал главное в современной войне
В современной войне очень важны как ракеты, так и беспилотники. Но самое главное - это люди, которые сражаются на передовой. Об этом РИА Новости заявил зампред... РИА Новости Крым, 27.03.2026
2026-03-27T15:04
РИА Новости Крым
дмитрий медведев, ракетная система средней дальности "орешник", новости сво, оружие, вооруженные силы россии
При помощи одного "Орешника" войны не выигрываются - Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В современной войне очень важны как ракеты, так и беспилотники. Но самое главное - это люди, которые сражаются на передовой. Об этом РИА Новости заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя вопрос о темпах производства ракетного комплекса "Орешник".
"При помощи одного "Орешника" военные задачи не решаются, и войны не выигрываются. Я не рассматриваю ситуацию, когда, допустим, тот же самый "Орешник" или иное высокоточное оружие несет ядерный боезаряд. Но мы с вами понимаем, что это путь в очень плохом направлении", - заметил Медведев.
Он подчеркнул, что наряду с современным вооружением ключевым для решения военных задач были и остаются люди, которые на передовой "держат периметр".
"Для решения военных задач в современной войне ракеты очень важны, как и беспилотники. Но не менее важны люди, которые прямо на передовой сражаются и держат периметр, что называется, - сказал глава Совбеза. - Наша линия боевого соприкосновения огромная. Если ты хочешь удерживать территорию, здесь невозможно ограничиться двумя-тремя ракетами или десятками беспилотников".
Он также отметил, что за довольно короткий период Россия сумела кратно нарастить выпуск легких и тяжелых беспилотных аппаратов.
