Без этого СВО не выиграть: Медведев назвал главное в современной войне

В современной войне очень важны как ракеты, так и беспилотники. Но самое главное - это люди, которые сражаются на передовой. Об этом РИА Новости заявил зампред... РИА Новости Крым, 27.03.2026

2026-03-27T15:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В современной войне очень важны как ракеты, так и беспилотники. Но самое главное - это люди, которые сражаются на передовой. Об этом РИА Новости заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя вопрос о темпах производства ракетного комплекса "Орешник".Он подчеркнул, что наряду с современным вооружением ключевым для решения военных задач были и остаются люди, которые на передовой "держат периметр"."Для решения военных задач в современной войне ракеты очень важны, как и беспилотники. Но не менее важны люди, которые прямо на передовой сражаются и держат периметр, что называется, - сказал глава Совбеза. - Наша линия боевого соприкосновения огромная. Если ты хочешь удерживать территорию, здесь невозможно ограничиться двумя-тремя ракетами или десятками беспилотников".Он также отметил, что за довольно короткий период Россия сумела кратно нарастить выпуск легких и тяжелых беспилотных аппаратов.

