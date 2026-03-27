Новая атака ВСУ на Севастополь – что известно

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260327/ataka-vsu-na-sevastopol-otrazhena-v-noch-na-pyatnitsu--sbita-1-vozdushnaya-tsel-1154668475.html
В ночь на пятницу военные отбили новую атаку ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.03.2026
севастополь
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
новости севастополя
крым
новости крыма
пво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0c/1123217982_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe408a27e63a2a6025d47a5859f0490f.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0c/1123217982_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87b2cfb0f88a8fa6b7da7c45d660630c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости севастополя, крым, новости крыма, пво
05:58 27.03.2026 (обновлено: 06:06 27.03.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу военные отбили новую атаку ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Воздушную тревогу в городе объявили около 2 часов ночи. Спустя несколько минут отработала ПВО.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбита одна воздушная цель в районе Северной стороны", - написал губернатор в MAX.
Сирены звучали в городе до 02:38.
ВСУ каждую ночь пытаются нанести удары по Севастополю. В четверг над регионом также была сбита одна воздушная цель. Всего над Крымом, Черным морем и другим регионами за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 125 беспилотников ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевНовости СевастополяКрымНовости КрымаПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
