Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Севастополь - сбиты две воздушные цели - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260327/ataka-vsu-na-sevastopol---sbity-dve-vozdushnye-tseli-1154696472.html
Атака ВСУ на Севастополь - сбиты две воздушные цели
Российские силы ПВО вечером в пятницу сбили две воздушные цели в районе Балаклавы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.03.2026
срочные новости крыма
севастополь
атаки всу
атаки всу на крым
пво
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/91/1103559124_0:118:2500:1524_1920x0_80_0_0_4150550a4517bd89411f2794447ee469.jpg
21:59 27.03.2026 (обновлено: 22:08 27.03.2026)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСевастополь в вечернее время
Севастополь в вечернее время - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО вечером в пятницу сбили две воздушные цели в районе Балаклавы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито две воздушных цели в районе Балаклавского муниципального округа", – проинформировал Развожаев в своем канале в МАХ.
Он призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
В Севастополе в пятницу вечером дважды объявляли воздушную тревогу. В городе звучат сирены, сообщал ранеее Развожаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Срочные новости КрымаСевастопольАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымПВОНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
