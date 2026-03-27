Армия России нанесла шесть ударов возмездия по Украине – что уничтожено
Армия России нанесла один массированный и пять групповых ударов по Украине за неделю
12:33 27.03.2026 (обновлено: 12:40 27.03.2026)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические удары Киева по гражданским объектам на территории РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства дистанционно управляемых катеров, места изготовления, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия", - перечислили в Минобороны потери ВСУ.
Кроме того, разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.