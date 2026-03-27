Аксенов пообещал уволить ответственных за некачественное грейдирование дорог - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Аксенов пообещал уволить ответственных за некачественное грейдирование дорог
Аксенов пообещал уволить ответственных за некачественное грейдирование дорог - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Аксенов пообещал уволить ответственных за некачественное грейдирование дорог
Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал уволить руководителей муниципалитетов и начальников дорожное ремонтно-строительных управлений за неудовлетворительную работу РИА Новости Крым, 27.03.2026
2026-03-27T14:20
2026-03-27T15:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал уволить руководителей муниципалитетов и начальников дорожное ремонтно-строительных управлений за неудовлетворительную работу по грейдированию дорог. Об этом он написал в своих соцсетях.Он назвал ситуацию неутешительной и указал на большое количество жалоб граждан по данному вопросу. В обращениях говорится о плохом качестве гравийной смеси, из-за чего после прошедших дождей ямы и лужи образуются на тех же местах, а щебень смыт. При этом он подчеркнул, что начальников, "которые не в состоянии оторваться от кресла, выехать на проблемный участок и проконтролировать работу подрядчика", необходимо увольнять. "За такие "результаты" ни один начальник на своем месте не останется. Это не угроза, а обещание", - подытожил глава республики.Ранее Аксенов поручал закончить работы по ямочному ремонту, профилированию и отсыпке щебнем грунтовых дорог к 1 апреля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к апрелю отремонтируют 200 тысяч "квадратов" дорогВ Крыму начнут учитывать погоду при ремонте дорогНа дороги в Крыму выделят более 150 млрд рублей за три года
сергей аксенов, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, крым, новости крыма, инфраструктура
Аксенов пообещал уволить ответственных за некачественное грейдирование дорог

Аксенов пообещал уволить ответственных за неудовлетворительное грейдирование дорог в Крыму

14:20 27.03.2026 (обновлено: 15:08 27.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал уволить руководителей муниципалитетов и начальников дорожное ремонтно-строительных управлений за неудовлетворительную работу по грейдированию дорог. Об этом он написал в своих соцсетях.
Он назвал ситуацию неутешительной и указал на большое количество жалоб граждан по данному вопросу. В обращениях говорится о плохом качестве гравийной смеси, из-за чего после прошедших дождей ямы и лужи образуются на тех же местах, а щебень смыт.
"Еще раз напоминаю, как организовать свою работу, тем руководителям, до которых до сих пор не дошла простая мысль: вы должны быть на закрепленных участках дважды в течение рабочего дня. Утром поставить задачу, вечером проконтролировать выполнение – ваша прямая должностная обязанность, а не трудовой подвиг", - обратился Аксенов к ответственным чиновникам.
При этом он подчеркнул, что начальников, "которые не в состоянии оторваться от кресла, выехать на проблемный участок и проконтролировать работу подрядчика", необходимо увольнять.
"За такие "результаты" ни один начальник на своем месте не останется. Это не угроза, а обещание", - подытожил глава республики.
Ранее Аксенов поручал закончить работы по ямочному ремонту, профилированию и отсыпке щебнем грунтовых дорог к 1 апреля.
Сергей АксеновРемонт дорогРемонт и строительство дорог в КрымуКрымНовости КрымаИнфраструктура
 
