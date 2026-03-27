Аксенов пообещал уволить ответственных за некачественное грейдирование дорог
Аксенов пообещал уволить ответственных за неудовлетворительное грейдирование дорог в Крыму
14:20 27.03.2026 (обновлено: 15:08 27.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал уволить руководителей муниципалитетов и начальников дорожное ремонтно-строительных управлений за неудовлетворительную работу по грейдированию дорог. Об этом он написал в своих соцсетях.
Он назвал ситуацию неутешительной и указал на большое количество жалоб граждан по данному вопросу. В обращениях говорится о плохом качестве гравийной смеси, из-за чего после прошедших дождей ямы и лужи образуются на тех же местах, а щебень смыт.
"Еще раз напоминаю, как организовать свою работу, тем руководителям, до которых до сих пор не дошла простая мысль: вы должны быть на закрепленных участках дважды в течение рабочего дня. Утром поставить задачу, вечером проконтролировать выполнение – ваша прямая должностная обязанность, а не трудовой подвиг", - обратился Аксенов к ответственным чиновникам.
При этом он подчеркнул, что начальников, "которые не в состоянии оторваться от кресла, выехать на проблемный участок и проконтролировать работу подрядчика", необходимо увольнять.
"За такие "результаты" ни один начальник на своем месте не останется. Это не угроза, а обещание", - подытожил глава республики.
Ранее Аксенов поручал закончить работы по ямочному ремонту, профилированию и отсыпке щебнем грунтовых дорог к 1 апреля.
