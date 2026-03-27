Какой сегодня праздник: 27 марта

27 марта мир отмечает День театра, в России празднуют День войск национальной гвардии, во Франции едят сыр. А еще в этот день в Лондоне открылся музей Шерлока...

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. 27 марта мир отмечает День театра, в России празднуют День войск национальной гвардии, во Франции едят сыр. А еще в этот день в Лондоне открылся музей Шерлока Холмса.Что празднуют в миреСтрана празднует День войск национальной гвардии. Праздник установлен Указом президента в 2017 году в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках Росгвардии. Основная задача росгвардейцев – поддержание внутреннего порядка в государстве.Планета отмечает Всемирный день театра. Этот праздник во всех странах проходит под девизом "Театр как средство укрепления мира и взаимопонимания между народами". Известно, что первую театральную постановку показали в Египте в 2500 году до н. э, сюжетом послужили образы египетской мифологии – истории бога Осириса.Еще 27 марта – Международный День виски, День гусиной кожи и День сыра во Франции.Знаменательные событияВ 1793 году императрица Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.В 1841 году в Нью-Йорке опробована первая паровая пожарная машина на конной тяге, сконструированная Полом Ходжем.В 1990 году в Лондоне на Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса – легендарного сыщика, персонажа произведений Артура Конан-Дойля.В 2011 году распоряжением Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост президента России, в стране отменен переход на зимнее и летнее время.Кто родилсяВ 1845 году родился немецкий физик Вильгельм Рентген, открывший "всепроникающие" лучи, которые во всем мире называют "Х-лучами", а в России – рентгеновскими. В 1901 году ученый стал первым в истории лауреатом Нобелевской премии по физике.27 марта 1886 года на свет появился советский политик, государственный деятель и ближайший соратник Сталина Сергей Киров. Он способствовал установлению власти большевиков на Северном Кавказе и в Закавказье. А после революции большое внимание уделял развитию промышленности Ленинграда.В 1927 году родился виолончелист и дирижер, народный артист СССР Мстислав Ростропович, который прославился неповторимым стилем исполнения, сочетавшим эмоциональность с интеллектуальностью. Именно Ростропович открыл для мира музыку великого русского композитора Дмитрия Шостаковича.Также 27 марта родились американский кинорежиссер Квентин Тарантино, российский актер Никита Джигурда, певицы Алика Смехова и Полина Гагарина, британский автогонщик Дэвид Култхард.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://radiosputnik-crimea.ru/20230120/kak-vybrat-vkusnyy-syr---sovety-eksperta-1126498639.html

https://crimea.ria.ru/20201014/1117470960.html

