https://crimea.ria.ru/20260327/36-ukrainskikh-bpla-sbili-nad-lenoblastyu-1154669704.html

36 украинских БПЛА сбили над Ленобластью

При отражении атаки на Ленинградскую область уничтожено 36 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 27.03.2026

2026-03-27T07:05

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911966_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_3e1c57d9ffeb2294bfc9738cef5b6b75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. При отражении атаки на Ленинградскую область уничтожено 36 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По предварительной информации, пострадавших нет, добавил Дрозденко.В ночь на пятницу над Севастополем отразили новую атаку боевиков. Над северной стороной города ПВО сбила одну воздушную цель, сообщал ранее Развожаев.Накануне вечером средства ПВО перехватили 96 вражеских беспилотников над регионами РФ, в том числе над Крымом, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Новгородской, Тверской, Тульской, Московской областями.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

