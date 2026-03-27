18-летнего крымчанина задержали за вовлечение подростков в дропперство

2026-03-27T07:22

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. В Крыму задержали 18-летнего жителя Симферопольского района, который вовлекал несовершеннолетних в преступные схемы с банковскими картами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Также установлено, что молодой человек причастен к более чем 30 эпизодам незаконной деятельности в сфере банковских операций. Подростки же не были осведомлены о том, что их банковские карты использовались для осуществления незаконных финансовых операций.Возбуждены уголовные дела, молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.

