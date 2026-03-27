18-летнего крымчанина задержали за вовлечение подростков в дропперство - РИА Новости Крым, 27.03.2026
18-летнего крымчанина задержали за вовлечение подростков в дропперство
18-летнего крымчанина задержали за вовлечение подростков в дропперство - РИА Новости Крым, 27.03.2026
18-летнего крымчанина задержали за вовлечение подростков в дропперство
В Крыму задержали 18-летнего жителя Симферопольского района, который вовлекал несовершеннолетних в преступные схемы с банковскими картами. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.03.2026
2026-03-27T07:22
2026-03-27T07:22
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. В Крыму задержали 18-летнего жителя Симферопольского района, который вовлекал несовершеннолетних в преступные схемы с банковскими картами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Также установлено, что молодой человек причастен к более чем 30 эпизодам незаконной деятельности в сфере банковских операций. Подростки же не были осведомлены о том, что их банковские карты использовались для осуществления незаконных финансовых операций.Возбуждены уголовные дела, молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В базе дропперов - 1,2 млн человек: что это и чем опасноВ Крыму обманутый аферистами курьер забрал у ребенка золото родителей и попалсяМошенники обманули 90-летнюю крымчанку на 300 тысяч – задержан курьер
крым
18-летнего крымчанина задержали за вовлечение подростков в дропперство

В Крыму 18-летний юноша вовлекал подростков в незаконный оборот банковских карт – МВД

© МВД по Республике КрымВ Крыму 18-летний юноша вовлекал подростков в незаконный оборот банковских карт
В Крыму 18-летний юноша вовлекал подростков в незаконный оборот банковских карт
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. В Крыму задержали 18-летнего жителя Симферопольского района, который вовлекал несовершеннолетних в преступные схемы с банковскими картами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, фигурант предлагал знакомым подросткам оформлять на себя дебетовые банковские карты, которые предназначались якобы для вывода денежных средств из онлайн-казино. За каждую оформленную карту злоумышленник получал от своего "работодателя" до 30 тысяч рублей. Несовершеннолетним выплачивались суммы от 5 до 12 тысяч рублей.
Также установлено, что молодой человек причастен к более чем 30 эпизодам незаконной деятельности в сфере банковских операций. Подростки же не были осведомлены о том, что их банковские карты использовались для осуществления незаконных финансовых операций.
Возбуждены уголовные дела, молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.
