Жительница Севастополя ответит за "легализацию" незаконных мигрантов - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Жительница Севастополя ответит за "легализацию" незаконных мигрантов
Жительница Севастополя ответит за "легализацию" незаконных мигрантов
09:58 26.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Уголовный кодекс Российской Федерации
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Жительнице Севастополя грозит до пяти лет за фиктивное трудоустройство своего сожителя из Центральной Азии и еще четверых нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
По данным ведомства, 49-летняя продавец одного из магазинов заключила фиктивные трудовые договоры с пятью иностранцами из Центральной Азии, один из которых являлся ее сожителем.
"Указанные документы были необходимы для дальнейшей легализации пребывания на территории Севастополя и предоставления возможности осуществления трудовой деятельности. Взамен "липовые разнорабочие" ежемесячно оплачивали подозреваемой квартплату", – сказано в сообщении.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
