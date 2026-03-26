Жительница Севастополя ответит за "легализацию" незаконных мигрантов

Жительнице Севастополя грозит до пяти лет за фиктивное трудоустройство своего сожителя из Центральной Азии и еще четверых нелегальных мигрантов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Жительнице Севастополя грозит до пяти лет за фиктивное трудоустройство своего сожителя из Центральной Азии и еще четверых нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным ведомства, 49-летняя продавец одного из магазинов заключила фиктивные трудовые договоры с пятью иностранцами из Центральной Азии, один из которых являлся ее сожителем.В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе челябинцы взяли на стройку незаконных мигрантовВ Крыму осудили организаторов незаконной миграцииВ Крыму сотрудник МВД участвовал в незаконной легализации мигрантов

