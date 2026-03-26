Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не уберет ВСУ из Донбасса ради гарантий безопасности от США - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260326/zelenskiy-ne-uberet-vsu-iz-donbassa-radi-garantiy-bezopasnosti-ot-ssha-1154643993.html
Зеленский не уберет ВСУ из Донбасса ради гарантий безопасности от США
Зеленский не уберет ВСУ из Донбасса ради гарантий безопасности от США
владимир зеленский
сша
новости сво
украина
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152704402_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_be278f69a6e1961ace17166379df866b.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152704402_155:64:1206:853_1920x0_80_0_0_ff3bf6ec64b6759b91c3455a546a2a6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Зеленский отказался от вывода ВСУ из Донбасса ради гарантий безопасности от США

© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Украина не станет сдавать фортификационные сооружения в Донбассе и выводить ВСУ из региона в обмен на гарантии безопасности от США. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью газете Monde.
Ранее Зеленский заявил, что США ставят вывод ВСУ из Донбасса в качестве условия для предоставления Украине гарантий безопасности.
"Наши фортификационные сооружения (в Донбассе – ред.) являются частью гарантий безопасности. Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности на другие гарантии безопасности", – цитирует Зеленского РИА Новости.
В публикации напомнили, что Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
В конце 2025 года Владимир Зеленский заявил, что некоторые договоренности о гарантиях безопасности для Украины со стороны американских и европейских партнеров были достигнуты, при этом часть их не будет обнародована после рассмотрения в Конгрессе США.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в тот же день сообщил, что в Киеве признают неизбежную потерю контроля над оставшейся территорией Донецкой Народной Республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
