Зеленский не уберет ВСУ из Донбасса ради гарантий безопасности от США

2026-03-26T11:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Украина не станет сдавать фортификационные сооружения в Донбассе и выводить ВСУ из региона в обмен на гарантии безопасности от США. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью газете Monde.Ранее Зеленский заявил, что США ставят вывод ВСУ из Донбасса в качестве условия для предоставления Украине гарантий безопасности.В публикации напомнили, что Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.В конце 2025 года Владимир Зеленский заявил, что некоторые договоренности о гарантиях безопасности для Украины со стороны американских и европейских партнеров были достигнуты, при этом часть их не будет обнародована после рассмотрения в Конгрессе США.Вице-президент США Джей Ди Вэнс в тот же день сообщил, что в Киеве признают неизбежную потерю контроля над оставшейся территорией Донецкой Народной Республики.

владимир зеленский, сша, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), новости