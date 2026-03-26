Заезд под "градусом": в Ялте поймали 18-летнего мопедиста без прав

18-летнему крымчанину грозит до двух лет лишения свободы за повторную пьяную езду на мопеде. Об этом сообщили в республиканском МВД.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. 18-летнему крымчанину грозит до двух лет лишения свободы за повторную пьяную езду на мопеде. Об этом сообщили в республиканском МВД.Инцидент произошел в Ялте. Патруль Госавтоинспекции остановил мопед под управлением молодого человека, который имел признаки опьянения. При проверке правоохранители установили, что водитель мопеда не имеет водительского удостоверения. В 2025 году он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, добавили в ГАИ.Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма произошло ДТП с участием легкового авто и фуры, в котором пострадали четыре человека, в том числе двое детей. По информации Госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля не пострадал и после ДТП предпринял попытку скрыться. По предварительной информации, водитель фуры имел признаки опьянения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрифт у детской площадки в центре села: в Крыму поймали молодого водителяМотоцикл на скорости влетел в легковушку в СевастополеПьяный крымчанин в гневе побил три чужих авто на 400 тысяч рублей

