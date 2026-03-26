Заезд под "градусом": в Ялте поймали 18-летнего мопедиста без прав - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Заезд под "градусом": в Ялте поймали 18-летнего мопедиста без прав
18-летнему крымчанину грозит до двух лет лишения свободы за повторную пьяную езду на мопеде. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 26.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. 18-летнему крымчанину грозит до двух лет лишения свободы за повторную пьяную езду на мопеде. Об этом сообщили в республиканском МВД.Инцидент произошел в Ялте. Патруль Госавтоинспекции остановил мопед под управлением молодого человека, который имел признаки опьянения. При проверке правоохранители установили, что водитель мопеда не имеет водительского удостоверения. В 2025 году он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, добавили в ГАИ.Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. 18-летнему крымчанину грозит до двух лет лишения свободы за повторную пьяную езду на мопеде. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Инцидент произошел в Ялте. Патруль Госавтоинспекции остановил мопед под управлением молодого человека, который имел признаки опьянения.
"За рулем оказался 18-летний житель Джанкойского района, которому предложили пройти процедуру освидетельствования на месте. В результате прибор показал превышение допустимой нормы в крови алкоголя в 4 раза", - говорится в сообщении.
При проверке правоохранители установили, что водитель мопеда не имеет водительского удостоверения. В 2025 году он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, добавили в ГАИ.
"За повторное вождение в состоянии опьянения водителя ожидает уголовное наказание. Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку", – уточнили в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма произошло ДТП с участием легкового авто и фуры, в котором пострадали четыре человека, в том числе двое детей. По информации Госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля не пострадал и после ДТП предпринял попытку скрыться. По предварительной информации, водитель фуры имел признаки опьянения.
