Внимание и без паники: на западе Крыма 27 марта будут работать силовики
В крымском городе Саки в пятницу пройдет тренировка силовиков по антитеррору, сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 26.03.2026
16:49 26.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения "Барс-Крым" в Раздольненском и Кировском районах
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В крымском городе Саки в пятницу пройдет тренировка силовиков по антитеррору, сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.
"27 марта 2026 года с 10:00 до 16:00 на территории города Саки будет проходить совместная тренировка силовых структур по антитеррору", - написала градоначальник в своем Telegram-канале.
Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к ситуации и соблюдать спокойствие.
Ранее в администрации Сакского района сообщили, что в селе Шелковичное 27 марта пройдет совместная тренировка силовиков по антитеррору. На это время транспортное и пешеходное движение в населенном пункте заблокируют.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
