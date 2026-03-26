Внимание и без паники: на западе Крыма 27 марта будут работать силовики
Внимание и без паники: на западе Крыма 27 марта будут работать силовики - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Внимание и без паники: на западе Крыма 27 марта будут работать силовики
В крымском городе Саки в пятницу пройдет тренировка силовиков по антитеррору, сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T16:49
2026-03-26T16:49
2026-03-26T16:49
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В крымском городе Саки в пятницу пройдет тренировка силовиков по антитеррору, сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к ситуации и соблюдать спокойствие.Ранее в администрации Сакского района сообщили, что в селе Шелковичное 27 марта пройдет совместная тренировка силовиков по антитеррору. На это время транспортное и пешеходное движение в населенном пункте заблокируют.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
саки
крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, саки, юлия предыбайло, учения
Внимание и без паники: на западе Крыма 27 марта будут работать силовики
В городе Саки 27 марта пройдет тренировка силовиков по антитеррору – власти