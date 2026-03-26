https://crimea.ria.ru/20260326/v-vtb-nazvali-tri-faktora-kotorye-uskoryat-snizhenie-klyuchevoy-stavki-tsb-1154650451.html
В ВТБ назвали три фактора, которые ускорят снижение ключевой ставки ЦБ - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Факторами, которые могут ускорить снижение ключевой ставки Банка России, являются слабая экономическая активность, изменение цены отсечения по бюджетному... РИА Новости Крым, 26.03.2026
втб
банк
финансы
ключевая ставка
экономика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145901307_0:0:2309:1299_1920x0_80_0_0_79397f42a9fef0023416957d4156cc29.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145901307_289:0:2021:1299_1920x0_80_0_0_2f4e1f50f3a6069e831cf81e6bb5a310.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Факторами, которые могут ускорить снижение ключевой ставки Банка России, являются слабая экономическая активность, изменение цены отсечения по бюджетному правилу и укрепление рубля, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Как мы и прогнозировали в нашем базовом прогнозе, на каждом заседании минус 50 базисных пунктов, пока мы двигаемся по этой траектории. Мы считаем, и я персонально считаю, что есть три фактора, которые могут ускорить движение траектории по снижению ключевой ставки вниз, ниже, чем наш базовый сценарий", - сказал он.
Первый фактор – это динамика ВВП.
"Мы видим пока слабую динамику экономической активности. В прогнозе ЦБ динамика ВВП первого квартала 1,6%, за январь – минус 2,1%", - отметил он.
По мнению Пьянова, слабая экономическая активность "может заставить" Банк России активнее снижать ключевую ставку.
Он добавил, что о том, как экономика России развивалась в первом квартале станет известно только в мае.
"Поэтому эта информация с большим лагом будет влиять на решение Банка России", - пояснил Пьянов.
"Второй важный фактор - это изменение цены отсечения в новом бюджетном правиле. Недавно была коммуникация со стороны Минфина, что это не затронет 2026 год, а затронет следующую трехлетку 2027-2029 годов… Это может использоваться как дополнительный аргумент, поскольку меньшая цена будет сокращать долю бюджетных расходов и силу бюджетного импульса ВВП. И может являться обоснованием для более быстрого снижения ключевой ставки", - считает Пьянов.
Третий фактор – более крепкий рубль, добавил он. По мнению первого зампреда, все аналитики будут пересматривать курс рубля на более крепкий в 2026 году, потому что складывается "идеальный попутный ветер для рубля".
ЦБ РФ по итогам заседания 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.