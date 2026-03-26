В ВТБ назвали три фактора, которые ускорят снижение ключевой ставки ЦБ

Факторами, которые могут ускорить снижение ключевой ставки Банка России, являются слабая экономическая активность, изменение цены отсечения по бюджетному... РИА Новости Крым, 26.03.2026

2026-03-26T13:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Факторами, которые могут ускорить снижение ключевой ставки Банка России, являются слабая экономическая активность, изменение цены отсечения по бюджетному правилу и укрепление рубля, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.Первый фактор – это динамика ВВП."Мы видим пока слабую динамику экономической активности. В прогнозе ЦБ динамика ВВП первого квартала 1,6%, за январь – минус 2,1%", - отметил он.По мнению Пьянова, слабая экономическая активность "может заставить" Банк России активнее снижать ключевую ставку.Он добавил, что о том, как экономика России развивалась в первом квартале станет известно только в мае."Поэтому эта информация с большим лагом будет влиять на решение Банка России", - пояснил Пьянов.Третий фактор – более крепкий рубль, добавил он. По мнению первого зампреда, все аналитики будут пересматривать курс рубля на более крепкий в 2026 году, потому что складывается "идеальный попутный ветер для рубля".ЦБ РФ по итогам заседания 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

