В Сочи произошло землетрясение

В Сочи произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 26.03.2026

В Сочи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2.8 произошло утром в четверг в девяти километрах от Сочи. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

2026-03-26T11:36

2026-03-26T11:36

2026-03-26T11:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 2.8 произошло утром в четверг в девяти километрах от Сочи. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.6 марта землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали недалеко от Сочи. Эпицентр располагался в 189 км к юго-юго-востоку от Краснодара, и в 29 км к юго-юго-западу от Сочи на глубине 35 километров.3 марта были зафиксированы толчки магнитудой 4,4 в 32 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. Второе землетрясение магнитудой 4,8 случилось в тот же день в 29 км от Сочи и 192 км от Краснодара. Очаг находился на глубине 10 километров.Как рассказал РИА Новости Крым заведующий кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борис Вахрушев, сейсмологи регулярно фиксируют подземные толчки на территории Краснодарского края, а также Крымского полуострова, поскольку они находятся на стыке огромных тектонических плит. Он добавил, что бояться небольших, но регулярных подземных толчков в этой сейсмической зоне не стоит. Таким образом происходит снятие напряжения в земной коре, существенно снижая вероятность серьезных землетрясений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму: что стало причиной и ждать ли афтершоков и цунамиСильное землетрясение произошло в Турции – что известноВ Дагестане произошло землетрясение

сочи

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, сочи, краснодарский край, происшествия, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, новости