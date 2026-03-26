В Сочи произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 26.03.2026
В Сочи произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2.8 произошло утром в четверг в девяти километрах от Сочи. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T11:36
2026-03-26T11:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 2.8 произошло утром в четверг в девяти километрах от Сочи. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
11:36 26.03.2026 (обновлено: 11:47 26.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 2.8 произошло утром в четверг в девяти километрах от Сочи. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
"Эпицентр землетрясения находился в 9 км к востоку-северо-востоку от Сочи и в 173 км к юго-востоку от Краснодара на глубине 5 км. Магнитуда землетрясения составила 2.8", - говорится в сообщении.
6 марта землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали недалеко от Сочи. Эпицентр располагался в 189 км к юго-юго-востоку от Краснодара, и в 29 км к юго-юго-западу от Сочи на глубине 35 километров.
3 марта были зафиксированы толчки магнитудой 4,4 в 32 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. Второе землетрясение магнитудой 4,8 случилось в тот же день в 29 км от Сочи и 192 км от Краснодара. Очаг находился на глубине 10 километров.
Как рассказал РИА Новости Крым заведующий кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борис Вахрушев, сейсмологи регулярно фиксируют подземные толчки на территории Краснодарского края, а также Крымского полуострова, поскольку они находятся на стыке огромных тектонических плит. Он добавил, что бояться небольших, но регулярных подземных толчков в этой сейсмической зоне не стоит. Таким образом происходит снятие напряжения в земной коре, существенно снижая вероятность серьезных землетрясений.
