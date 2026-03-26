В Севастополе паром не будет курсировать в течение 20 дней
2026-03-26T12:14
В Севастополе паром не будет курсировать в течение 20 дней
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Паром в Севастополе не будет ходить через бухту в течение 20 дней. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Из-за проведения производственных работ с 27 марта по 7 апреля паром осуществлять движение не будет", - говорится в сообщении.
О каких работах идет речь, не уточняется.
Помимо парома, через бухту курсируют пассажирские катера. При этом, пассажирам следует учитывать, что работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности. Об этом также информируют в департаменте транспорта.
