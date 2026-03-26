В России спрогнозировали пик активности клещей
В России спрогнозировали пик активности клещей - РИА Новости Крым, 26.03.2026
В России спрогнозировали пик активности клещей
В России ожидается два пика активности клещей, и первый из них произойдет в мае. Об этом журналистам сообщила начальник отдела биологической безопасности и... РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T15:10
2026-03-26T15:10
2026-03-26T15:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В России ожидается два пика активности клещей, и первый из них произойдет в мае. Об этом журналистам сообщила начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Ольга Скударева.Вторая волна активности, по ее словам, ожидается в начале осени. При этом специалист подчеркнула, что в 70% случаев присасывания происходят во время выходов на природу и работы на приусадебных и дачных участках.В регионах России с начала года зафиксировано порядка 100 жалоб на укусы клещей, почти половина из них приходится на Крым и Кубань, сообщали ранее в пресс-службе Роспотребнадзора. Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является прививка, отмечали в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор опроверг риски весеннего "нашествия комаров"Россиян ждет ранняя атака клещей после снежной зимы - ученыйКрымчан предупредили об активизации клещей
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клещи, новости, роспотребнадзор, россия, насекомые
В России спрогнозировали пик активности клещей
