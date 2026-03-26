В России меняются правила денежных переводов - РИА Новости Крым, 26.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В России с 1 апреля меняются правила перевода денег, пишет РИА Новости со ссылкой на магистра права, доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили."С 1 апреля 2026 года вступают в силу поправки к правилам осуществления перевода денежных средств", – цитирует агентство специалиста.По ее словам, изменения технические, направленные на улучшение платежной системы и приведение ее к международному стандарту. Кроме того, в "назначение платежа" нужно будет указывать исчерпывающую информацию о товарах и услугах с номерами и датами договоров, товарных документов. Также в платежных документах появился реквизит "фактический плательщик", поле заполняется, если средства переводит представитель налогоплательщика (бухгалтер по доверенности).Структура Банка России "Росинкас" приступила к реализации пилотного проекта по созданию в стране единой сети банкоматов без комиссии, сообщалось ранее. Когда такие банкоматы появятся в Крыму, жители региона смогут пользоваться услугами большинства российских банков, в том числе и тех, которые из-за санкций не открыли свои представительства на полуострове.

