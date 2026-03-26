В Новороссийске пройдут учения по отражению атак БПЛА

В порту Новороссийска военные проведут учения.

2026-03-26T10:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В порту Новороссийска военные проведут учения. Об этом жителей и гостей города предупредили в местной администрации.Военные планируют отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб и установок.В этот период запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, также под запретом любые виды подводных работ и водолазные спуски, уточнили в администрации.В Крыму и Севастополе также регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

