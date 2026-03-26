https://crimea.ria.ru/20260326/v-novorossiyske-proydut-ucheniya-po-otrazheniyu-atak-bpla-1154639720.html
В Новороссийске пройдут учения по отражению атак БПЛА
В Новороссийске пройдут учения по отражению атак БПЛА - РИА Новости Крым, 26.03.2026
В Новороссийске пройдут учения по отражению атак БПЛА
В порту Новороссийска военные проведут учения. Об этом жителей и гостей города предупредили в местной администрации. РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T10:05
2026-03-26T10:05
2026-03-26T10:05
новороссийск
новости
учения
безопасность
краснодарский край
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137229659_0:26:3354:1912_1920x0_80_0_0_29f017383c85cf36641494f5fec9ed0a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В порту Новороссийска военные проведут учения. Об этом жителей и гостей города предупредили в местной администрации.Военные планируют отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб и установок.В этот период запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, также под запретом любые виды подводных работ и водолазные спуски, уточнили в администрации.В Крыму и Севастополе также регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137229659_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c232301c92589716ce400530f3f4dcb8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, новости, учения, безопасность, краснодарский край
В Новороссийске пройдут учения по отражению атак БПЛА
В Новороссийске пройдут учения со стрельбами по отражению атак беспилотников