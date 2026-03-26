В Крыму экс-чиновника посадили в колонию за хищение в особо крупном размере

Верховный суд Крыма изменил приговор бывшему главе администрации одного из муниципалитетов за хищение 1,3 млн рублей из бюджета.

2026-03-26T15:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма изменил приговор бывшему главе администрации одного из муниципалитетов за хищение 1,3 млн рублей из бюджета. Как сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма, наказание с условного изменили на реальное заключение.Речь идет о главе администрации Мысовского сельского поселения Ленинского района, который в 2021 году занимая эту должность в сговоре с представителями фирмы похитил из муниципального бюджета 1,3 миллиона. Ранее Ленинский районный суд признал виновным чиновника и двух его сообщников. Автор схемы получил 4 года условно с полумиллионным штрафом. Пособники – штрафы по 250 тысяч рублей.Как сообщает в четверг пресс-служба Верховного суда Крыма, по итогам апелляции приговор Ленинского районного суда изменен.Уточняется также, что в остальной части приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

