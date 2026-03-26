В Крыму до конца года установят еще 168 трансформаторных подстанций
В Крыму с начала года установлено 82 новых трансформаторных подстанции – Аксенов
17:56 26.03.2026 (обновлено: 17:58 26.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года выполнили треть плана по установке трансформаторных подстанций. Так, до конца декабря в республике появится 250 новых электроустановок. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогу совещания с директором "Крымэнерго" Максимом Шклярским.
"Предприятие "Крымэнерго" активно продолжает установку новых трансформаторных подстанций. При плановом показателе замены 250 ТП в 2026 году. На сегодняшний день уже установлено 82 ТП в 20 подразделениях", – проинформировал глава РК.
Работы ведутся за счет средств и "Крымэнерго", и республиканского бюджета. Всего по республике замены требуют несколько тысяч трансформаторных подстанций, но модернизация таких ТП частично осуществляется, что позволяет продлить их срок службы.
В марте в адрес предприятия "Крымэнерго" поступило порядка 60 обращений граждан, которые в основном касались технологических присоединений, жалоб на низкое напряжение в сети, тарифов, перехода на прямые расчеты с предприятием.
"Практически все обращения граждан генеральный директор "Крымэнерго" Максим Шклярский рассматривает лично, что вызывает уважение и является примером для других руководителей", – подчеркнул Сергей Аксенов.
Он напомнил, что за 2025 год реализовано 20 тысяч договоров по технологическим присоединениям к электросетям. Однако ликвидация задолженности по техприсоединениям выполняется не в том темпе, который был заявлен ранее.
"Отмечу, это объективное отставание от графика, к июлю планируется ситуацию выправить и выйти на плановые показатели отработки 600 техприсов в неделю. Здесь уместен справедливый подход: домовладение или объект строительства, уже введенный в эксплуатацию, должен быть в приоритете и подключаться в первую очередь, новая улица, где только формируются земельные участки, – во вторую очередь", – считает глава Крыма.
Он также отметил, что работу по переходу садоводческих товариществ и кооперативов на прямые расчеты с "Крымэнерго" следует завершить. Только прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией могут гарантировать абоненту соответствие суммы за оплату электроэнергии ее фактическому потреблению.
