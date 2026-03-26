В Крыму до конца года установят еще 168 трансформаторных подстанций

2026-03-26T17:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года выполнили треть плана по установке трансформаторных подстанций. Так, до конца декабря в республике появится 250 новых электроустановок. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогу совещания с директором "Крымэнерго" Максимом Шклярским.Работы ведутся за счет средств и "Крымэнерго", и республиканского бюджета. Всего по республике замены требуют несколько тысяч трансформаторных подстанций, но модернизация таких ТП частично осуществляется, что позволяет продлить их срок службы.В марте в адрес предприятия "Крымэнерго" поступило порядка 60 обращений граждан, которые в основном касались технологических присоединений, жалоб на низкое напряжение в сети, тарифов, перехода на прямые расчеты с предприятием.Он напомнил, что за 2025 год реализовано 20 тысяч договоров по технологическим присоединениям к электросетям. Однако ликвидация задолженности по техприсоединениям выполняется не в том темпе, который был заявлен ранее.Он также отметил, что работу по переходу садоводческих товариществ и кооперативов на прямые расчеты с "Крымэнерго" следует завершить. Только прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией могут гарантировать абоненту соответствие суммы за оплату электроэнергии ее фактическому потреблению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаТаврическая ТЭС станет самой мощной в КрымуРостех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию

