В Крыму благоустроят почти 200 дворов и скверов в этом году - РИА Новости Крым, 26.03.2026
В Крыму благоустроят почти 200 дворов и скверов в этом году
В Крыму благоустроят почти 200 дворов и скверов в этом году - РИА Новости Крым, 26.03.2026
В Крыму благоустроят почти 200 дворов и скверов в этом году
В Крыму в этом году специалисты благоустроят 148 дворов и 48 общественных территорий, общая стоимость работ – 3,1 миллиарда рублей.
2026-03-26T13:13
2026-03-26T13:13
минжкх крыма
захар щегленко
благоустройство
крым
новости крыма
городская среда
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году специалисты благоустроят 148 дворов и 48 общественных территорий, общая стоимость работ – 3,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко на пресс-конференции в Симферополе.По словам Щегленко, наиболее значимые проекты – 11 общественных территорий, которые победили во всероссийском голосовании прошлого года. В этот перечень попали сквер Строителей в Армянске, Комсомольский парк в Джанкое, зона отдыха "Сморжевского" в Керчи, сквер от ул. Кечкеметская до ул. Титова в Симферополе, парк "Ясная поляна" в Ялте, участок набережной в Судаке, набережная "Новая" в Феодосии, детский "Мойнакский парк" в Евпатории.На сегодняшний день администрации муниципалитетов заключают контракты на выполнение работ.Глава минЖКХ отметил, что минувший год был рекордным для Крыма по объему средств, выделяемых на благоустройство – почти 5,4 миллиарда рублей. На эти деньги были приведены в порядок 286 дворовых и 108 общественных территорий.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/17/1147435207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e34e60867d16c04f1341a767e590db54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минжкх крыма, захар щегленко, благоустройство, крым, новости крыма, городская среда
В Крыму благоустроят почти 200 дворов и скверов в этом году

В Крыму благоустроят 196 дворов и общественных территорий на 3 млрд рублей в этом году

13:13 26.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году специалисты благоустроят 148 дворов и 48 общественных территорий, общая стоимость работ – 3,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко на пресс-конференции в Симферополе.
"В этом году будет реализовано 196 объектов на 3,1 миллиарда рублей. Территории будут благоустраиваться во всех муниципальных образованиях", - сказал руководитель ведомства.
По словам Щегленко, наиболее значимые проекты – 11 общественных территорий, которые победили во всероссийском голосовании прошлого года. В этот перечень попали сквер Строителей в Армянске, Комсомольский парк в Джанкое, зона отдыха "Сморжевского" в Керчи, сквер от ул. Кечкеметская до ул. Титова в Симферополе, парк "Ясная поляна" в Ялте, участок набережной в Судаке, набережная "Новая" в Феодосии, детский "Мойнакский парк" в Евпатории.
На сегодняшний день администрации муниципалитетов заключают контракты на выполнение работ.
Глава минЖКХ отметил, что минувший год был рекордным для Крыма по объему средств, выделяемых на благоустройство – почти 5,4 миллиарда рублей. На эти деньги были приведены в порядок 286 дворовых и 108 общественных территорий.
МинЖКХ КрымаЗахар ЩегленкоБлагоустройствоКрымНовости КрымаГородская среда
 
