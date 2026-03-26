В Крыму благоустроят почти 200 дворов и скверов в этом году

В Крыму в этом году специалисты благоустроят 148 дворов и 48 общественных территорий, общая стоимость работ – 3,1 миллиарда рублей.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году специалисты благоустроят 148 дворов и 48 общественных территорий, общая стоимость работ – 3,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко на пресс-конференции в Симферополе.По словам Щегленко, наиболее значимые проекты – 11 общественных территорий, которые победили во всероссийском голосовании прошлого года. В этот перечень попали сквер Строителей в Армянске, Комсомольский парк в Джанкое, зона отдыха "Сморжевского" в Керчи, сквер от ул. Кечкеметская до ул. Титова в Симферополе, парк "Ясная поляна" в Ялте, участок набережной в Судаке, набережная "Новая" в Феодосии, детский "Мойнакский парк" в Евпатории.На сегодняшний день администрации муниципалитетов заключают контракты на выполнение работ.Глава минЖКХ отметил, что минувший год был рекордным для Крыма по объему средств, выделяемых на благоустройство – почти 5,4 миллиарда рублей. На эти деньги были приведены в порядок 286 дворовых и 108 общественных территорий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красногвардейском районе Крыма благоустроят 14 общественных зон Кашпо, фонтаны и большие деревья - как Симферополь преобразится к маю В Крыму полсотни бойцов студотрядов благоустроили парк Гагарина

