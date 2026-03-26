В Крыму благоустроят почти 200 дворов и скверов в этом году
В Крыму в этом году специалисты благоустроят 148 дворов и 48 общественных территорий, общая стоимость работ – 3,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр...
В Крыму благоустроят 196 дворов и общественных территорий на 3 млрд рублей в этом году
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году специалисты благоустроят 148 дворов и 48 общественных территорий, общая стоимость работ – 3,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко на пресс-конференции в Симферополе.
"В этом году будет реализовано 196 объектов на 3,1 миллиарда рублей. Территории будут благоустраиваться во всех муниципальных образованиях", - сказал руководитель ведомства.
По словам Щегленко, наиболее значимые проекты – 11 общественных территорий, которые победили во всероссийском голосовании прошлого года. В этот перечень попали сквер Строителей в Армянске, Комсомольский парк в Джанкое, зона отдыха "Сморжевского" в Керчи, сквер от ул. Кечкеметская до ул. Титова в Симферополе, парк "Ясная поляна" в Ялте, участок набережной в Судаке, набережная "Новая" в Феодосии, детский "Мойнакский парк" в Евпатории.
На сегодняшний день администрации муниципалитетов заключают контракты на выполнение работ.
Глава минЖКХ отметил, что минувший год был рекордным для Крыма по объему средств, выделяемых на благоустройство – почти 5,4 миллиарда рублей. На эти деньги были приведены в порядок 286 дворовых и 108 общественных территорий.
