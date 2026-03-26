В горах под Севастополем в тумане заблудились две девушки
В Севастополе в районе горы Бечку-Кая спасли двух туристок, заблудившихся в тумане. Об этом сообщили в правительстве города.
20:32 26.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе горы Бечку-Кая спасли двух туристок, заблудившихся в тумане. Об этом сообщили в правительстве города.
По информации Спасательной службы, девушки вышли из села Передовое на прогулку, предварительно посмотрев маршрут в интернете. На обратном пути они выбрали спуск по незнакомой тропе, которая вскоре оборвалась.
Когда стемнело и опустился туман, они потеряли ориентир и вызвали помощь.
На поиски выехала дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Юг".

"Прибыв на место, спасатели приступили к поискам, однако, по переданным ранее координатам, девушек не оказалось. Спустя некоторое время с ними удалось установить контакт: они откликнулись на голос и подали сигнал фонариком, что помогло точнее установить их местоположение", – говорится в сообщении.

Спасатели сопроводили девушек в безопасное место и передали родителям. Медицинская помощь им не потребовалась.
