https://crimea.ria.ru/20260326/v-gorakh-pod-sevastopolem-v-tumane-zabludilis-dve-devushki-1154658083.html

В горах под Севастополем в тумане заблудились две девушки

2026-03-26T20:32

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1a/1154657884_0:0:790:445_1920x0_80_0_0_87f5cb895439ed885011912044f1262b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе горы Бечку-Кая спасли двух туристок, заблудившихся в тумане. Об этом сообщили в правительстве города.По информации Спасательной службы, девушки вышли из села Передовое на прогулку, предварительно посмотрев маршрут в интернете. На обратном пути они выбрали спуск по незнакомой тропе, которая вскоре оборвалась. Когда стемнело и опустился туман, они потеряли ориентир и вызвали помощь.На поиски выехала дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Юг".Спасатели сопроводили девушек в безопасное место и передали родителям. Медицинская помощь им не потребовалась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, происшествия, туризм в крыму, спасательная служба севастополя