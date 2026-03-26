https://crimea.ria.ru/20260326/v-gorakh-pod-sevastopolem-v-tumane-zabludilis-dve-devushki-1154658083.html
В горах под Севастополем в тумане заблудились две девушки
В Севастополе в районе горы Бечку-Кая спасли двух туристок, заблудившихся в тумане. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T20:32
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1a/1154657884_0:0:790:445_1920x0_80_0_0_87f5cb895439ed885011912044f1262b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1a/1154657884_5:0:777:579_1920x0_80_0_0_1356e4d43357bb4f8b8629da8760fce8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, происшествия, туризм в крыму, спасательная служба севастополя
Под Севастополем в горах искали двух заблудившихся в тумане туристок
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе горы Бечку-Кая спасли двух туристок, заблудившихся в тумане. Об этом сообщили в правительстве города.
По информации Спасательной службы, девушки вышли из села Передовое на прогулку, предварительно посмотрев маршрут в интернете. На обратном пути они выбрали спуск по незнакомой тропе, которая вскоре оборвалась.
Когда стемнело и опустился туман, они потеряли ориентир и вызвали помощь.
На поиски выехала дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Юг".
"Прибыв на место, спасатели приступили к поискам, однако, по переданным ранее координатам, девушек не оказалось. Спустя некоторое время с ними удалось установить контакт: они откликнулись на голос и подали сигнал фонариком, что помогло точнее установить их местоположение", – говорится в сообщении.
Спасатели сопроводили девушек в безопасное место и передали родителям. Медицинская помощь им не потребовалась.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.