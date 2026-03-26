В Евпатории построят большую станцию очистки воды - РИА Новости Крым, 26.03.2026
В Евпатории построят большую станцию очистки воды
В Евпатории планируется возведение современной станции водоочистки, проект предусматривает строительство двух очередей мощностью по 45 тысяч кубометров. Об этом РИА Новости Крым, 26.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории планируется возведение современной станции водоочистки, проект предусматривает строительство двух очередей мощностью по 45 тысяч кубометров. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко на пресс-конференции в Симферополе.Министр добавил, что в Евпатории продолжается реконструкция магистрального водовода – двух ниток протяженностью 40 километров, по которым обеспечивается питьевой водой весь евпаторийский регион.Он добавил, что в этом году также планируется завершить строительство и запустить в эксплуатацию водоочистную станцию в Красноперекопске мощностью 15 тысяч кубометров. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой порядка 45 тысяч жителей Красноперекопского района.Глава минЖКХ отметил, что перед министерством стоит задача к 2030 году сократить потери в водопроводных сетях республики с нынешних 42% до 20%.
В Евпатории в ближайшие годы начнут строить станцию очистки воды – минЖКХ Крыма

12:22 26.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории планируется возведение современной станции водоочистки, проект предусматривает строительство двух очередей мощностью по 45 тысяч кубометров. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко на пресс-конференции в Симферополе.
"У нас есть прошедший экспертизу проект водоочистных сооружений в Евпатории. Есть поддержка Совета Федерации по его финансированию. Мы сейчас оперативно внесем изменения в проектную документацию, пересчитаем индексы (изменения сметной стоимости – ред.). Там две очереди по 45 тысяч кубометров. Очень надеемся, что в ближайшие год-два мы начнем реализовывать этот большой проект", – сказал руководитель ведомства.
Министр добавил, что в Евпатории продолжается реконструкция магистрального водовода – двух ниток протяженностью 40 километров, по которым обеспечивается питьевой водой весь евпаторийский регион.
"Сейчас реализуем порядка пяти объектов – это разные участки водовода. Пользуемся всеми инструментами для получения финансирования, которые предоставляет государство. К 2028 году планируем практически на сто процентов поменять водовод", – уточнил Щегленко.
Он добавил, что в этом году также планируется завершить строительство и запустить в эксплуатацию водоочистную станцию в Красноперекопске мощностью 15 тысяч кубометров. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой порядка 45 тысяч жителей Красноперекопского района.
Глава минЖКХ отметил, что перед министерством стоит задача к 2030 году сократить потери в водопроводных сетях республики с нынешних 42% до 20%.
