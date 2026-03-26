В Евпатории построят большую станцию очистки воды

В Евпатории планируется возведение современной станции водоочистки, проект предусматривает строительство двух очередей мощностью по 45 тысяч кубометров.

СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории планируется возведение современной станции водоочистки, проект предусматривает строительство двух очередей мощностью по 45 тысяч кубометров. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко на пресс-конференции в Симферополе.Министр добавил, что в Евпатории продолжается реконструкция магистрального водовода – двух ниток протяженностью 40 километров, по которым обеспечивается питьевой водой весь евпаторийский регион.Он добавил, что в этом году также планируется завершить строительство и запустить в эксплуатацию водоочистную станцию в Красноперекопске мощностью 15 тысяч кубометров. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой порядка 45 тысяч жителей Красноперекопского района.Глава минЖКХ отметил, что перед министерством стоит задача к 2030 году сократить потери в водопроводных сетях республики с нынешних 42% до 20%.

