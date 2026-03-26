В Большой Ялте на весь день ограничат движение транспорта – причина
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкДорожный знак "кирпич", запрещающий въезд любых транспортных средств, кроме маршрутных
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Большой Ялте 18 апреля на весь день ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог в сторону Гончарного. Об этом предупредили в минтрансе Крыма.
"В связи с проведением спортивного мероприятия на территории городского округа Ялта вводятся временные ограничения для всех видов транспорта с 9:00 до 17:00", - уточнили в ведомстве.
Движение будет полностью перекрыто на полуторакилометровом участке дороги Гончарное – Ялта (34+500 км по 35+200 км) и на двухкилометровом отрезке Симеизского спуска от дороги Гончарное – Ялта до трассы Ялта – Севастополь (с 0+000 км по 2+200 км), уточнили в минтрансе.
19 марта на участке дороги Ялта – Севастополь ввели реверсивное движение для проведения противооползневых работ. Объехать эти участки возможно через Байдарские ворота – со стороны сел Гончарное и Тыловое, уточнили в департаменте.
Дорожные работы на трассе Ялта – Севастополь начались 5 марта. Как сообщали в минтрансе Крыма, планируется укрепить обочины, нанести разметку и установить элементы безопасности, необходимые в условиях горной местности. Ремонт восьмикилометрового участка трассы Ялта – Севастополь планируют завершить к курортному сезону.