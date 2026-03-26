В базе дропперов - 1,2 млн человек: что это и чем опасно - РИА Новости Крым, 26.03.2026
В базе дропперов - 1,2 млн человек: что это и чем опасно
Банк России располагает информацией о 1,2 млн граждан, которые помогали мошенникам в совершении противоправных действий. Родителям важно предупреждать детей о... РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T16:05
В базе дропперов - 1,2 млн человек: что это и чем опасно

В базе Банка России есть информация о 1,2 млн дропперов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Банк России располагает информацией о 1,2 млн граждан, которые помогали мошенникам в совершении противоправных действий. Родителям важно предупреждать детей о том, какие риски несет такой "легкий заработок", чтобы они не испортили себе жизнь. Об этом рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика".
Дропперы — физические лица, чьи банковские карты использовались для обналичивания денег, совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций.
"Когда происходит хищение денежных средств мошенниками, дроппер – это первый человек, которого знает жертва. Вся информация, которая будет у заявителя – данные дроппера, поэтому он является непосредственным соучастником преступления. Все эти услуги осуществляются за вознаграждение. И исходя из того, что у подростков нет постоянного заработка, они склонны соглашаться на эти уловки. Именно поэтому с 2025 введена уголовная ответственность за эти посреднические операции", - рассказал он.
Большие штрафы, уголовная ответственность – до 6 лет лишения свободы, и занесение в базу дропперов. Все это ждет тех, кто решил незаконно обогатиться.

"Банк России ведет базу данных мошеннических операций, в которую поступает информация от банков и правоохранительных органов, там содержатся все данные на дропперов. На конец 2025 года 1,2 млн записей в этой базе уже было. И, попав в эту базу, человек получает ограничение своих финансовых возможностей. То есть практически все финансовые операции он будет вынужден совершать только в банковских отделениях", - отметил он.

После ужесточения ответственности случаи дропперства в Крыму стали встречаться реже, подчеркнул Перетокин. Подробнее – в нашем видео.
"Простая экономика" – совместный проект РИА Новости Крым и Отделения Банка России по Крыму. Это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разбирают повседневные вопросы на конкретных примерах и объясняют, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
