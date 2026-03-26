В базе дропперов - 1,2 млн человек: что это и чем опасно

В базе дропперов - 1,2 млн человек: что это и чем опасно - РИА Новости Крым, 26.03.2026

В базе дропперов - 1,2 млн человек: что это и чем опасно

Банк России располагает информацией о 1,2 млн граждан, которые помогали мошенникам в совершении противоправных действий. Родителям важно предупреждать детей о... РИА Новости Крым, 26.03.2026

2026-03-26T16:05

2026-03-26T16:05

2026-03-26T16:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Банк России располагает информацией о 1,2 млн граждан, которые помогали мошенникам в совершении противоправных действий. Родителям важно предупреждать детей о том, какие риски несет такой "легкий заработок", чтобы они не испортили себе жизнь. Об этом рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика".Дропперы — физические лица, чьи банковские карты использовались для обналичивания денег, совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций.Большие штрафы, уголовная ответственность – до 6 лет лишения свободы, и занесение в базу дропперов. Все это ждет тех, кто решил незаконно обогатиться.После ужесточения ответственности случаи дропперства в Крыму стали встречаться реже, подчеркнул Перетокин. Подробнее – в нашем видео."Простая экономика" – совместный проект РИА Новости Крым и Отделения Банка России по Крыму. Это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разбирают повседневные вопросы на конкретных примерах и объясняют, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.

крым

крым, новости крыма, мошенничество, простая экономика, центробанк рф, экономика, видео, видео