В Азовском море массово расселилась деликатесная креветка

За 10 лет дальневосточная креветка полностью расселилась и освоилась в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Росрыболовстве.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. За 10 лет дальневосточная креветка полностью расселилась и освоилась в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Росрыболовстве.Если ранее основу промысла составляли аборигенные виды, то сегодня дальневосточная креветка показывает высокую конкурентную способность, успешно осваивая экологическую нишу.В первую очередь эта креветка интересна как доступный деликатес. Благодаря солоноватой воде Азовского моря и естественной кормовой базе ее мясо плотное и сладковатое на вкус — именно такие характеристики ценят гурманы, уточнили в Росрыболовстве.По информации исследователей, креветка попала в регион через Керченский пролив в сторону Арабатского залива, либо из донской дельты в Таганрогский залив. Однако наиболее вероятно, что личинки были перенесены с балластными водами судов смешанного плавания, следующих из Средиземноморья и Черноморья в порты Керчи и Ростова-на-Дону.По данным научного мониторинга, за последние пять лет промысловые запасы креветки в море выросли в 3,5 раза. Вылов по итогам 2025 года достиг 481 тонны, что на 8% превысило показатели предыдущего года и стало историческим максимумом для этой акватории.Ранее сообщалось, что в Азовском море наращивают популяцию белуги. В этом году в бассейн планируют выпустить 400 тысяч молодых особей этого вида осетровой рыбы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и новые регионы начнут совместное развитие рыбоводческого хозяйстваПромысел в Азовском и Черном морях опережает показателиФермы по выращиванию устриц могут появиться в Азовском море до 2030 года

