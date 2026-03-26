В Азовском море массово расселилась деликатесная креветка
В Азовском море за 10 лет массово расселилась дальневосточная креветка
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. За 10 лет дальневосточная креветка полностью расселилась и освоилась в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Росрыболовстве.
"Дальневосточная креветка (Palaemon macrodactylus) уверенно расселилась по всей акватории Азовского моря. Она стала одним из пяти промысловых видов, проникших сюда за последние сто лет", - говорится в сообщении.
Если ранее основу промысла составляли аборигенные виды, то сегодня дальневосточная креветка показывает высокую конкурентную способность, успешно осваивая экологическую нишу.
В первую очередь эта креветка интересна как доступный деликатес. Благодаря солоноватой воде Азовского моря и естественной кормовой базе ее мясо плотное и сладковатое на вкус — именно такие характеристики ценят гурманы, уточнили в Росрыболовстве.
По информации исследователей, креветка попала в регион через Керченский пролив в сторону Арабатского залива, либо из донской дельты в Таганрогский залив. Однако наиболее вероятно, что личинки были перенесены с балластными водами судов смешанного плавания, следующих из Средиземноморья и Черноморья в порты Керчи и Ростова-на-Дону.
По данным научного мониторинга, за последние пять лет промысловые запасы креветки в море выросли в 3,5 раза. Вылов по итогам 2025 года достиг 481 тонны, что на 8% превысило показатели предыдущего года и стало историческим максимумом для этой акватории.
Ранее сообщалось, что в Азовском море наращивают
популяцию белуги. В этом году в бассейн планируют выпустить 400 тысяч молодых особей этого вида осетровой рыбы.
