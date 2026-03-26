Рейтинг@Mail.ru
В Азовском море массово расселилась деликатесная креветка - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260326/v-azovskom-more-massovo-rasselilas-delikatesnaya-krevetka-1154641123.html
В Азовском море массово расселилась деликатесная креветка
За 10 лет дальневосточная креветка полностью расселилась и освоилась в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Росрыболовстве. РИА Новости Крым, 26.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1a/1154640752_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8cb115cce74bc16eb88e7a28c14ef1a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. За 10 лет дальневосточная креветка полностью расселилась и освоилась в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Росрыболовстве.Если ранее основу промысла составляли аборигенные виды, то сегодня дальневосточная креветка показывает высокую конкурентную способность, успешно осваивая экологическую нишу.В первую очередь эта креветка интересна как доступный деликатес. Благодаря солоноватой воде Азовского моря и естественной кормовой базе ее мясо плотное и сладковатое на вкус — именно такие характеристики ценят гурманы, уточнили в Росрыболовстве.По информации исследователей, креветка попала в регион через Керченский пролив в сторону Арабатского залива, либо из донской дельты в Таганрогский залив. Однако наиболее вероятно, что личинки были перенесены с балластными водами судов смешанного плавания, следующих из Средиземноморья и Черноморья в порты Керчи и Ростова-на-Дону.По данным научного мониторинга, за последние пять лет промысловые запасы креветки в море выросли в 3,5 раза. Вылов по итогам 2025 года достиг 481 тонны, что на 8% превысило показатели предыдущего года и стало историческим максимумом для этой акватории.Ранее сообщалось, что в Азовском море наращивают популяцию белуги. В этом году в бассейн планируют выпустить 400 тысяч молодых особей этого вида осетровой рыбы.
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1a/1154640752_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d269cfc2a979631ee4490580a8705b6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© Росрыболовство — Дальневосточная креветка в Азовском море
Дальневосточная креветка в Азовском море
© Росрыболовство
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. За 10 лет дальневосточная креветка полностью расселилась и освоилась в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Росрыболовстве.
"Дальневосточная креветка (Palaemon macrodactylus) уверенно расселилась по всей акватории Азовского моря. Она стала одним из пяти промысловых видов, проникших сюда за последние сто лет", - говорится в сообщении.
Если ранее основу промысла составляли аборигенные виды, то сегодня дальневосточная креветка показывает высокую конкурентную способность, успешно осваивая экологическую нишу.
В первую очередь эта креветка интересна как доступный деликатес. Благодаря солоноватой воде Азовского моря и естественной кормовой базе ее мясо плотное и сладковатое на вкус — именно такие характеристики ценят гурманы, уточнили в Росрыболовстве.
По информации исследователей, креветка попала в регион через Керченский пролив в сторону Арабатского залива, либо из донской дельты в Таганрогский залив. Однако наиболее вероятно, что личинки были перенесены с балластными водами судов смешанного плавания, следующих из Средиземноморья и Черноморья в порты Керчи и Ростова-на-Дону.
По данным научного мониторинга, за последние пять лет промысловые запасы креветки в море выросли в 3,5 раза. Вылов по итогам 2025 года достиг 481 тонны, что на 8% превысило показатели предыдущего года и стало историческим максимумом для этой акватории.
Ранее сообщалось, что в Азовском море наращивают популяцию белуги. В этом году в бассейн планируют выпустить 400 тысяч молодых особей этого вида осетровой рыбы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым и новые регионы начнут совместное развитие рыбоводческого хозяйства
Промысел в Азовском и Черном морях опережает показатели
Фермы по выращиванию устриц могут появиться в Азовском море до 2030 года
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:03Агент Киева пытался запустить FPV-дроны по аэродрому в Саратовской области
11:55Зеленский не уберет ВСУ из Донбасса ради гарантий безопасности от США
11:36В Сочи произошло землетрясение
11:31В Большой Ялте на весь день ограничат движение транспорта – причина
11:15Стрельба и взрывы в Севастополе будут слышны до ночи
11:08Притоки в водохранилища Крыма в январе превысили показатель за весь прошлый год
10:59Два человека погибли в Абу-Даби от падения обломков баллистической ракеты
10:53Атака на турецкий танкер в Черном море - намеренно били по машинному отделению
10:46Москвичка снимала в Крыму военную технику и передавала фото Украине
10:37В Азовском море массово расселилась деликатесная креветка
10:29Сильное землетрясение в Греции повредило здания монастырей на горе Афон
10:13На поддержку мелиораторов в Крыму выделят более 220 миллионов рублей
10:05В Новороссийске пройдут учения по отражению атак БПЛА
09:58Жительница Севастополя ответит за "легализацию" незаконных мигрантов
09:45Путь на пользу: в память о большом путешествии Екатерины Великой в Крым
09:28Девятиклассник в Челябинске стрелял в одноклассницу
09:22Удары нанесены по Украине: в Одессе повреждена портовая инфраструктура
09:16БПЛА атаковали турецкий танкер со 140 тысячами тонн нефти
09:05Рейсовый автобус слетел с трассы в частный двор - есть пострадавшие
08:51Белоруссия и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве
Лента новостейМолния