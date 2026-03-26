Удары нанесены по Украине: в Одессе повреждена портовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Удары нанесены по Украине: в Одессе повреждена портовая инфраструктура
Из-за ночных взрывов в Одессе серьезные повреждения получила портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура. Об этом сообщил глава одесской областной... РИА Новости Крым, 26.03.2026
В Одессе повреждена портовая и энергетическая инфраструктура

09:22 26.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Из-за ночных взрывов в Одессе серьезные повреждения получила портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура. Об этом сообщил глава одесской областной военно-гражданской администрации Олег Кипер.
"В результате ночной атаки повреждения получила портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура. Есть повреждения на территории предприятий, частично повреждено оборудование. На местах возникли пожары", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что из-за атаки в отдельных населенных пунктах наблюдаются перебои с электроснабжением.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
