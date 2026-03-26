Твердо поддержал Крым: жизненный путь Булдакова – к юбилею артиста - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Твердо поддержал Крым: жизненный путь Булдакова – к юбилею артиста
Твердо поддержал Крым: жизненный путь Булдакова – к юбилею артиста
2026-03-26T08:32
© РИА Новости . Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкРоссийский киноактер Алексей Булдаков на XX Московском международном кинофестивале
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Артист театра и кино Алексей Булдаков был одним из тех культурных деятелей, которые поддержали позицию президента России Владимира Путина по Крыму и выступили за воссоединение полуострова с РФ. Киев осудил выбор актера и внес его в скандальный список "Миротворец" за "антиукраинскую пропаганду" и "манипулирование общественно значимой информацией". Тем не менее, он не изменил отношение к республике.
К 75-летию любимого артиста – материал РИА Новости Крым.
Актер ушел из жизни рано, в 68 лет - это случилось в 2019 году. Но в сердцах зрителей образы его ярких, незабываемых, харизматичных героев живы всегда.
Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. По окончании в 1969 году студии при Павлодарском областном театре драмы имени А. П. Чехова работал в этом театре. Позже был отправлен на службу в армию. В 1985-1992 годах Булдаков был актером Театра-студии при киностудии "Беларусьфильм". В 1993 году переехал в Москву, где работал во МХАТе имени М. Горького.
Впервые снялся в кино в 1982 году. Это была одна из главных ролей в военной картине Леонида Макарычева "Сквозь огонь". Следующие десять лет работал преимущественно актером второго плана. После съемок в фильме "Особенности национальной охоты", вышедшем на экраны в 1995 году, (сыграл роль генерала Иволгина) завоевал всенародную любовь.
Российский кинорежиссер и сценарист Александр Рогожкин решил использовать удачный образ генерала Иволгина и в 1996 году на экраны вышла комедия "Операция "С Новым годом!", а в 1998 году – сиквел "Особенности национальной рыбалки". В 2000 году вышел очередной фильм из этой серии – "Особенности национальной охоты в зимний период", а в 2003 – комедия "Особенности национальной политики".
Актер сыграл 120 ролей в российских фильмах и сериалах. Самыми успешными и любимыми фильмами у зрителей стали кинокартины с участием Булдакова "Сын за отца…" (1995), "Я – русский солдат" (1995), "Привет, дуралеи!" (1996), "Блокпост" (1998), "Антикиллер 2: Антитеррор" (2003) и "Парк советского периода" (2006).
Кроме того, в 90-х артист попробовал себя в роли певца, записав с Владом Забелиным альбом "Особенности национального шансона". Также в 2001 и в 2011 годах Булдаков выпустил еще несколько альбомов.
