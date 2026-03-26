Туманы и дожди - погода в Крыму четверг - РИА Новости Крым, 26.03.2026

В четверг в Крыму без осадков, лишь днем в восточных и южных районах пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без осадков, лишь днем в восточных и южных районах пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +15…+17 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +12...+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, в Феодосии и Ялте днем временами дождь. Температура воздуха ночью от +3 до +8 градусов, днем +12...+15.

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр