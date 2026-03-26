Трансгендерам* запретили участвовать в женских соревнованиях - РИА Новости Крым, 26.03.2026

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях. Об этом сказано на сайте организации. РИА Новости Крым, 26.03.2026

2026-03-26T16:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях. Об этом сказано на сайте организации.Спортсмены с SRY-положительным экраном, в том числе трансгендеры* XY и чувствительные к андрогенам спортсмены XY-DSD, продолжают включаться во все другие классификации, на которые они имеют право. Например, они имеют право участвовать в любой мужской категории, в том числе в отведенном мужском слоте в любой смешанной категории и в любой открытой категории, а также в видах спорта и мероприятиях, которые не классифицируют спортсменов по полу, отметили в публикации.Данный пункт правил будет применяться с Олимпийских игр‑2028, которые пройдут в Лос‑Анджелесе (США).* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

