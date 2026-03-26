Трансгендерам* запретили участвовать в женских соревнованиях
Трансгендерам* запретили участвовать в женских соревнованиях - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Трансгендерам* запретили участвовать в женских соревнованиях
Международный олимпийский комитет (МОК) запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях. Об этом сказано на сайте организации. РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T16:34
2026-03-26T16:34
2026-03-26T16:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях. Об этом сказано на сайте организации.Спортсмены с SRY-положительным экраном, в том числе трансгендеры* XY и чувствительные к андрогенам спортсмены XY-DSD, продолжают включаться во все другие классификации, на которые они имеют право. Например, они имеют право участвовать в любой мужской категории, в том числе в отведенном мужском слоте в любой смешанной категории и в любой открытой категории, а также в видах спорта и мероприятиях, которые не классифицируют спортсменов по полу, отметили в публикации.Данный пункт правил будет применяться с Олимпийских игр‑2028, которые пройдут в Лос‑Анджелесе (США).* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киношные геи* станут факелоносцами на зимней Олимпиаде в ИталииСевастопольца оштрафовали на 120 тысяч за пропаганду ЛГБТ*Паралимпийцы вернули гимн и флаг РФ в международный спорт - Путин
новости, мок (международный олимпийский комитет), спорт, олимпийские игры, соревнования
Трансгендерам* запретили участвовать в женских соревнованиях
МОК запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях
16:34 26.03.2026 (обновлено: 16:39 26.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях. Об этом сказано на сайте организации.
"Право на участие в любом соревновании женской категории на Олимпийских играх или любом другом мероприятии МОК, включая индивидуальные и командные виды спорта, теперь ограничено биологическими женщинами, что определяется на основе одноразового скрининга генов SRY
", – сказано в сообщении.
Спортсмены с SRY-положительным экраном, в том числе трансгендеры* XY и чувствительные к андрогенам спортсмены XY-DSD, продолжают включаться во все другие классификации, на которые они имеют право. Например, они имеют право участвовать в любой мужской категории, в том числе в отведенном мужском слоте в любой смешанной категории и в любой открытой категории, а также в видах спорта и мероприятиях, которые не классифицируют спортсменов по полу, отметили в публикации.
"Создание женской категории необходимо, чтобы предоставить как мужчинам, так и женщинам равный доступ к спорту высших достижений", – отметили в МОК.
Данный пункт правил будет применяться с Олимпийских игр‑2028, которые пройдут в Лос‑Анджелесе (США).
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
