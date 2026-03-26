Трагедия в Джанкое и атака на турецкий танкер: главное за день - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Трагедия в Джанкое и атака на турецкий танкер: главное за день
В Джанкое на молокозаводе погибла сотрудница. Турецкий танкер Altura атакован безэкипажным катером в Черном море. Землетрясение магнитудой 2.8 произошло в... РИА Новости Крым, 26.03.2026
Трагедия в Джанкое и атака на турецкий танкер: главное за день

Трагедия в Джанкое и атака на турецкий танкер с нефтью – главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Джанкое на молокозаводе погибла сотрудница. Турецкий танкер Altura атакован безэкипажным катером в Черном море. Землетрясение магнитудой 2.8 произошло в девяти километрах от Сочи. На развитие промышленного рыболовства в Севастополе направят 82 миллиона рублей, а на поддержку мелиораторов Крыма выделят более 200 миллионов рублей. Водохранилища Крыма наполнились в январе больше, чем за весь прошлый год.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Гибель женщины на молокозаводе в Джанкое

На молокозаводе в Джанкое погибла сотрудница предприятия – ее затянуло в оборудование, следственные органы проводят проверку. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, трагедия произошла, когда женщина мыла барабан для отжима творога.
"По данному факту проводится проверка, назначены экспертизы", – добавили в управлении СК.
Прокуратура Крыма организовала проверку по факту гибели женщины.
Атака на турецкий танкер в Черном море

Турецкий танкер Altura в Черном море был атакован безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению. Об этом сообщил в четверг министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
Ранее в четверг сообщалось, что беспилотники нанесли удар по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. Экипаж запросил помощи.
Землетрясение в Сочи

Землетрясение магнитудой 2.8 произошло утром в четверг в девяти километрах от Сочи. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
"Эпицентр землетрясения находился в 9 км к востоку-северо-востоку от Сочи и в 173 км к юго-востоку от Краснодара на глубине 5 км. Магнитуда землетрясения составила 2.8", – говорится в сообщении.
Поддержка рыбохозяйственной отрасли и мелиораторов

В Севастополе на развитие промышленного рыболовства направят 82 миллиона рублей, средства пойдут на приобретение предприятиями отрасли оборудования и обслуживание судов. Об этом сообщили в правительстве города.
"С 25 марта по 3 апреля департамент сельского хозяйства и потребительского рынка проводит прием документов на субсидирование промышленного рыболовства и рыбопереработки. Мера государственной поддержки направлена на укрепление производственного потенциала отрасли и стимулирование инвестиций в модернизацию рыбохозяйственного комплекса города", – сказано в сообщении.
На поддержку крымских мелиораторов в текущем году выделят 227,7 миллиона рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В текущем году господдержка составит 227,7 млн рублей. Планируется увеличить площадь орошаемых земель на почти 864 гектара и ввести в эксплуатацию более 1,7 тысяч гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий", – написал Аксенов в своих соцсетях.
Январские притоки в водохранилища Крыма побили рекорд

Водохранилища Крыма получили в январе больше притоков, чем за весь прошлый год. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко на пресс-конференции в Симферополе.
"Наконец-то благодаря снежной зиме у нас были значительные притоки в водохранилища. В прошлом году мы действительно были на грани вододефицита, как в 2022-м. Но, слава богу, мы эту историю прошли. В этому году зима нам дала такое количество осадков, что за январь мы получили притоков больше, чем за весь прошлый год", – сказал руководитель ведомства.
