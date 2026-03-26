https://crimea.ria.ru/20260326/tragediya-v-dzhankoe-i-ataka-na-turetskiy-tanker-glavnoe-za-den-1154664773.html

Трагедия в Джанкое и атака на турецкий танкер: главное за день

В Джанкое на молокозаводе погибла сотрудница. Турецкий танкер Altura атакован безэкипажным катером в Черном море. Землетрясение магнитудой 2.8 произошло в... РИА Новости Крым, 26.03.2026

2026-03-26T22:30

новости крыма

крым

новости севастополя

севастополь

новости

россия

в мире

главное за день

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130904256_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_7eb91b5ddce61f9e056cb54263913979.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Джанкое на молокозаводе погибла сотрудница. Турецкий танкер Altura атакован безэкипажным катером в Черном море. Землетрясение магнитудой 2.8 произошло в девяти километрах от Сочи. На развитие промышленного рыболовства в Севастополе направят 82 миллиона рублей, а на поддержку мелиораторов Крыма выделят более 200 миллионов рублей. Водохранилища Крыма наполнились в январе больше, чем за весь прошлый год.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Гибель женщины на молокозаводе в ДжанкоеНа молокозаводе в Джанкое погибла сотрудница предприятия – ее затянуло в оборудование, следственные органы проводят проверку. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, трагедия произошла, когда женщина мыла барабан для отжима творога.Прокуратура Крыма организовала проверку по факту гибели женщины.Атака на турецкий танкер в Черном мореТурецкий танкер Altura в Черном море был атакован безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению. Об этом сообщил в четверг министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.Ранее в четверг сообщалось, что беспилотники нанесли удар по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. Экипаж запросил помощи.Землетрясение в СочиЗемлетрясение магнитудой 2.8 произошло утром в четверг в девяти километрах от Сочи. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр."Эпицентр землетрясения находился в 9 км к востоку-северо-востоку от Сочи и в 173 км к юго-востоку от Краснодара на глубине 5 км. Магнитуда землетрясения составила 2.8", – говорится в сообщении.Поддержка рыбохозяйственной отрасли и мелиораторовВ Севастополе на развитие промышленного рыболовства направят 82 миллиона рублей, средства пойдут на приобретение предприятиями отрасли оборудования и обслуживание судов. Об этом сообщили в правительстве города."С 25 марта по 3 апреля департамент сельского хозяйства и потребительского рынка проводит прием документов на субсидирование промышленного рыболовства и рыбопереработки. Мера государственной поддержки направлена на укрепление производственного потенциала отрасли и стимулирование инвестиций в модернизацию рыбохозяйственного комплекса города", – сказано в сообщении.На поддержку крымских мелиораторов в текущем году выделят 227,7 миллиона рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."В текущем году господдержка составит 227,7 млн рублей. Планируется увеличить площадь орошаемых земель на почти 864 гектара и ввести в эксплуатацию более 1,7 тысяч гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий", – написал Аксенов в своих соцсетях.Январские притоки в водохранилища Крыма побили рекордВодохранилища Крыма получили в январе больше притоков, чем за весь прошлый год. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко на пресс-конференции в Симферополе."Наконец-то благодаря снежной зиме у нас были значительные притоки в водохранилища. В прошлом году мы действительно были на грани вододефицита, как в 2022-м. Но, слава богу, мы эту историю прошли. В этому году зима нам дала такое количество осадков, что за январь мы получили притоков больше, чем за весь прошлый год", – сказал руководитель ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

