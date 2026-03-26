Тоннель и не только: какие проекты в Севастополе начнут и завершат в 2026 году - РИА Новости Крым, 26.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Тоннель в Севастополе к центру города начнут строить в 2026 году, а дорогу на улице Капитанской на мысе Хрустальном, где достраивается Театр оперы и балета, откроют до его сдачи в эксплуатацию. Об этом в прямом эфире на правительственном телеканале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Крупное и плановое"В этом году мы начинаем делать тоннель. Это из таких, серьезных проектов", – сказал глава города.Также из крупных проектов – строительство дороги на улице Капитанской, где по поручению президента России возводится культурный кластер, будет завершено и эта дорожная артерия станет доступной еще до окончания строительства тут всех объектов, добавил Развожаев."Вся ситуация с сетями там решена. Уже там музей готов, в этом году будет он открываться. Это место будет востребованное, и официально движение там уже можно будет открыть. Понятно, театр будет достраиваться, но там отдельная строительная площадка, и безопасность можно обеспечить. Уже в этом году там все должно быть со знаковой информацией, всем необходимым, чтобы можно было проехать", – сказал Развожаев.В целом, по словам губернатора, в текущем году будет сделано полсотни дорог в городе.Проблемные объекты в работеПо словам Развожаева, в ближайшее время заменят подрядчика, который продолжит работу на развязке в районе 5-го километра, так называемом "Огурце", где строительство застопорилось по ряду объективных и субъективных причин.Он подчеркнул, что "никакие финансовые средства там не пропали, то есть объем работ, который был по государственному авансу предоставлен, выполнен".И отметил, что эта двухуровневая развязка - объект сложный и сам по себе, и из-за сопутствующих мероприятий."Большое количество выкупов участков, изъятий под это приходилось делать, это всегда непросто, это суды, вопрос оценки соответствующих объектов при изъятии. Поэтому есть объективные причины, и субъективных тоже достаточно, конечно. Ответственные там назначены и постоянно такие крупные объекты на моем личном контроле находятся", – сказал Развожаев.Нужны проекты и деньгиГлава города подчеркнул важность утверждения проекта и строительства кольцевой дороги на улице Лиговской, где необходимо сделать объезд созданного там социального квартала – многофункционального культурного центра (МКЦ) "Бухта Казачья".Есть и другие, более крупные проекты, с которыми еще не начали работать, но они очень нужны и важны."Обсуждаются, но там работы не начаты – "кольцо" на Ледовом дворце. Понятно, что оно требует модернизации, мы это понимаем, об этом говорили. Но еще даже проекта нет. Сейчас мы только делаем техническое задание для предпроектных работ. Естественно, там тоже место, которое будет критичным для дорожной системы города. Его нужно будет модернизировать", – сказал Развожаев.Он подчеркнул, что это тоже "будет недешевый проект, и надо еще будет искать источники финансирования"."И мое поручение по съезду с Фиолента на Камышовское шоссе уже находится правый съезд в проектировании. Это надо делать, потому что действительно здесь ситуация тяжелая... Пока тоже в программе финансирования не предусмотрено, но мы пока и не понимаем стоимость. В ближайшее время проект будет сделан, и будем изыскивать тоже средства, чтобы хотя бы эту промежуточную реализовать меру", – добавил Развожаев.По его словам, и здесь, и в районе Казачьей бухты тоже должны быть построены двухуровневые развязки, в противном случае эффективное движение там организовать не удастся, но вопрос во многом упирается в финансирование.По его словам, чтобы изыскать необходимые средства, город будет участвовать в нацпроектах, а в случае необходимости поэтапно будет привлекать средства из так называемого инфраструктурного меню, как это было сделано в случае со строительством дороги на проспекте Античный."Эти средства были привлечены из инфраструктурного меню, казначейский кредит был взят, который город будет выплачивать. Проект будет приоритетно реализован. Поэтому всеми этими вопросами, безусловно, занимаюсь. По мере их готовности они все запускаются. Естественно, мы превентивно смотрим, каким образом и профинансировать эти объекты", – рассказал Развожаев.Сбалансированная транспортная модельГлава города подчеркнул, что при работе с проектами власти стараются, чтобы в город получил сбалансированную транспортную модель, чего добиться не так просто, но это будет сделано."Потому что есть определенные нюансы: когда строишь где-то, улучшаешь дорожное движение, то обязательно возникает пробка в другом месте. Ну, так складывается. То есть нужна динамичная транспортная система, которая показывает модель движения по всему городу и прогнозирует возможно заторовые явления. Такую модель мы тоже сейчас сделаем такой документ в городе будет", – сказал Развожаев.Он подчеркнул, что "это вопрос не одного года", тем не менее такие планы есть и они сегодня в работе, которая ведется в соответствии с утвержденным Генпланом Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Читайте также на РИА Новости Крым:Первый этап дороги к Судаку готов на 78% - минтранс РК В Крыму отремонтируют 270 километров дорог в этом году Шаттлы в Крым и по Крыму должны разгрузить дороги в курортный сезон - эксперт

