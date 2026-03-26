Стрельба и взрывы в Севастополе будут слышны до ночи
Стрельба и взрывы в Севастополе будут слышны до ночи
Вдоль побережья Севастополя до ночи четверга будут слышны взрывы и стрельба. Военные проводят учения, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.03.2026
Стрельба и взрывы в Севастополе будут слышны до ночи

11:15 26.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Вдоль побережья Севастополя до ночи четверга будут слышны взрывы и стрельба. Военные проводят учения, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводные диверсионные силы и средства - ред.)", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что запланированы стрельбы из различных видов оружия, в том числе, гранатометание и реактивное бомбометание.
В Крыму также регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов
В Феодосии слышна стрельба – причина
 
12:03Агент Киева пытался запустить FPV-дроны по аэродрому в Саратовской области
11:55Зеленский не уберет ВСУ из Донбасса ради гарантий безопасности от США
11:36В Сочи произошло землетрясение
11:31В Большой Ялте на весь день ограничат движение транспорта – причина
11:15Стрельба и взрывы в Севастополе будут слышны до ночи
11:08Притоки в водохранилища Крыма в январе превысили показатель за весь прошлый год
10:59Два человека погибли в Абу-Даби от падения обломков баллистической ракеты
10:53Атака на турецкий танкер в Черном море - намеренно били по машинному отделению
10:46Москвичка снимала в Крыму военную технику и передавала фото Украине
10:37В Азовском море массово расселилась деликатесная креветка
10:29Сильное землетрясение в Греции повредило здания монастырей на горе Афон
10:13На поддержку мелиораторов в Крыму выделят более 220 миллионов рублей
10:05В Новороссийске пройдут учения по отражению атак БПЛА
09:58Жительница Севастополя ответит за "легализацию" незаконных мигрантов
09:45Путь на пользу: в память о большом путешествии Екатерины Великой в Крым
09:28Девятиклассник в Челябинске стрелял в одноклассницу
09:22Удары нанесены по Украине: в Одессе повреждена портовая инфраструктура
09:16БПЛА атаковали турецкий танкер со 140 тысячами тонн нефти
09:05Рейсовый автобус слетел с трассы в частный двор - есть пострадавшие
08:51Белоруссия и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве
Лента новостейМолния