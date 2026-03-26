Рейтинг@Mail.ru
Смерть сотрудницы на молокозаводе в Джанкое: прокуратура Крыма организовала проверку - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260326/smert-sotrudnitsy-na-molokozavode-v-dzhankoe-prokuratura-kryma-organizovala-proverku-1154663428.html
Смерть сотрудницы на молокозаводе в Джанкое: прокуратура Крыма организовала проверку
Прокуратура Крыма организовала проверку по факту гибели женщины на молокозаводе в Джанкое, сообщили в надзорном ведомстве.
новости крыма
джанкой
происшествия
прокуратура республики крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151032661_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_43187082b7ad1d49ac7c6916f8a85584.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту гибели женщины на молокозаводе в Джанкое, сообщили в надзорном ведомстве.Ход и результаты проверки, в том числе организованной правоохранительными органами взяты под контроль прокуратуры РК, проинформировали в надзорном ведомстве.Ранее в четверг стало известно, что на молокозаводе в Джанкое погибла сотрудница предприятия – ее затянуло в оборудование. По данным СК РФ по Крыму и Севастополю, трагедия произошла, когда женщина мыла барабан для отжима творога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
джанкой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151032661_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_8c2d462d306b7014193449a30cb20b65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
После смерти сотрудницы на молокозаводе в Джанкое прокуратура Крыма организовала проверку

18:34 26.03.2026
 
© Прокуратура КрымаПрокуратура Крыма
Прокуратура Крыма
© Прокуратура Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту гибели женщины на молокозаводе в Джанкое, сообщили в надзорном ведомстве.

"В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка соблюдению техники безопасности и законодательства об охране труда на предприятии", – сказано в сообщении.

Ход и результаты проверки, в том числе организованной правоохранительными органами взяты под контроль прокуратуры РК, проинформировали в надзорном ведомстве.
Ранее в четверг стало известно, что на молокозаводе в Джанкое погибла сотрудница предприятия – ее затянуло в оборудование. По данным СК РФ по Крыму и Севастополю, трагедия произошла, когда женщина мыла барабан для отжима творога.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости КрымаДжанкойПроисшествияПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Лента новостейМолния