Сколько в Крыму неоформленной земли в СНТ и что с ней будет к концу года

Владельцы около 24 000 земельных участков в садовых товариществах в Крыму не имеют правоустанавливающих документов на эту недвижимость. Оформить все, как... РИА Новости Крым, 26.03.2026

2026-03-26T22:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Владельцы около 24 000 земельных участков в садовых товариществах в Крыму не имеют правоустанавливающих документов на эту недвижимость. Оформить все, как полагается, по упрощенной схеме можно до конца текущего года. Как будут поступать с собственностью тех, кто не успел, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник управления земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений РК Елена Шестерик.Чтобы решить проблему, в республике был принят закон, призванный помочь гражданам и садоводческим кооперативам провести быстро и грамотно оформление всех необходимых документов по упрошенной схеме и понятным дорожным картам, добавила эсперт.Это важно, учитывая тот факт, что для оформления члену СНТ земельного участка бесплатно в собственность должен быть утвержден проект межевания территории садоводческого кооператива, подчеркнула Шестерик."Без этого ничего не получится. Этот проект является основанием для формирования маленьких индивидуальных участков, выноса их в натуру, постановки на кадастровый учет. И это то, что не было сделано на протяжении многих лет", – уточнила она.По ее словам, таких кооперативов, которые оформляются согласно действующему закону "по крымским особенностям", насчитывается 719, из них 96% уже утвердили проекты межевания территорий, а оставшиеся 4% – 29 штук – еще в работе.Следовательно, в соответствии с требованиями законодательства остается оформить еще порядка 24 тысяч земельных участков, из которых 8 тысяч – муниципальные, а остальные 16 тысяч – республиканские, уточнила Шестерик.Однако закон, а с ними и упрощенная схема оформления, прекращает действовать в нынешнем году, так что тем, у кого до сих пор на руках только членская книжка и никаких правоустанавливающих документов – то есть они не ее собственники, – следует очень поспешить, предупредила специалист.Для юридических лиц, садоводческих товариществ дата окончания действия упрощенной схемы оформления документов – 1 сентября 2026 года, а для граждан, членов СНТ – 31 декабря 2026 года, напомнила Шестерик.Она заверила, что у тех, кто не успеет получить документы на недвижимость, которой пользуется, участки не отберут.По ее словам, поскольку многие крымчане десятилетиями не оформляли земельные участки, а кто-то уже не может и подтвердить право владения землей, например, из-за утраты документов по тем или иным причинам, доказывать правопреемство им теперь придется, скорее всего, в суде.Причина такого бездействия, по ее мнению, заключается в том, что играет большую роль человеческий фактор."В основном члены СНТ у нас люди преклонного возраста. Не все, но большая часть. Они очень ответственно подходят к оплате членских вносов, стараются не просрочить. Но считают, что если членскую книжку они получили, то этого достаточно. Не понимают, что законодательство меняется, требования к содержанию участков тоже, и документы на них должны быть оформлены в обязательном порядке", – прокомментировала эксперт.Что касается СНТ, которые еще не провели межевание общих территорий товариществ, то, по ее мнению, тому несколько причин, субъективных и объективных."Где-то они разработаны и возвращены на доработку. Где-то препятствия из-за того, что какие-то документы территориального планирования еще не приведены в соответствие. Но они стараются, работа продолжается", – сказала собеседница.По словам Шестерик, наибольшее число садовых товариществ, в которых у членов СНТ нет правоустанавливающих документов на землю, сосредоточены в Симферопольском районе.Следующие в списке: Ленинский, Сакский, Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Кировский и Раздольненский районы. Также это земельные участки непосредственно в Симферополе, Феодосии Керчи и Красноперекопске, добавила Шестерик."Остальные районы и города Республики, я не могу сказать, что там 100% уже все оформлено. Но по статистике именно те образования, которые я назвала, у нас в отстающих", – резюмировала начальник профильного управления.Ранее министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич сообщил, что крымчанам для оформления участков в СНТ дали время до конца года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификацииВ Крыму СНТ призвали поторопиться с оформлением в собственность землиКак законно купить землю у садового товарищества в Крыму

