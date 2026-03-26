Сколько в Крыму неоформленной земли в СНТ и что с ней будет к концу года - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Сколько в Крыму неоформленной земли в СНТ и что с ней будет к концу года
Сколько в Крыму неоформленной земли в СНТ и что с ней будет к концу года
крым, новости крыма, снт, совет эксперта, минимущества крыма
Сколько в Крыму неоформленной земли в СНТ и что с ней будет к концу года

В Крыму около 24 тысяч земельных участков не оформлены членами СНТ законодательно

22:08 26.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Владельцы около 24 000 земельных участков в садовых товариществах в Крыму не имеют правоустанавливающих документов на эту недвижимость. Оформить все, как полагается, по упрощенной схеме можно до конца текущего года. Как будут поступать с собственностью тех, кто не успел, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник управления земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений РК Елена Шестерик.

По словам спикера, очень длительное время в Крыму – как в составе Украины, так и после перехода республики в состав России – у многих местных жителей не были оформлены правоустанавливающие документы на индивидуальные земельные участки. "На сегодняшний день по 20-30 лет у людей они не оформлены", – отметила спикер.

Чтобы решить проблему, в республике был принят закон, призванный помочь гражданам и садоводческим кооперативам провести быстро и грамотно оформление всех необходимых документов по упрошенной схеме и понятным дорожным картам, добавила эсперт.
Это важно, учитывая тот факт, что для оформления члену СНТ земельного участка бесплатно в собственность должен быть утвержден проект межевания территории садоводческого кооператива, подчеркнула Шестерик.
"Без этого ничего не получится. Этот проект является основанием для формирования маленьких индивидуальных участков, выноса их в натуру, постановки на кадастровый учет. И это то, что не было сделано на протяжении многих лет", – уточнила она.
По ее словам, таких кооперативов, которые оформляются согласно действующему закону "по крымским особенностям", насчитывается 719, из них 96% уже утвердили проекты межевания территорий, а оставшиеся 4% – 29 штук – еще в работе.
"Когда была проведена инвентаризация, подлежало оформлению около 80 тысяч земельных участков гражданами, членами СНТ. На сегодняшний день это почти 40 тысяч участков республиканской формы собственности и 16,5 тысяч участков муниципальной формы собственности", – сказала гостья эфира.
Следовательно, в соответствии с требованиями законодательства остается оформить еще порядка 24 тысяч земельных участков, из которых 8 тысяч – муниципальные, а остальные 16 тысяч – республиканские, уточнила Шестерик.
Однако закон, а с ними и упрощенная схема оформления, прекращает действовать в нынешнем году, так что тем, у кого до сих пор на руках только членская книжка и никаких правоустанавливающих документов – то есть они не ее собственники, – следует очень поспешить, предупредила специалист.
Для юридических лиц, садоводческих товариществ дата окончания действия упрощенной схемы оформления документов – 1 сентября 2026 года, а для граждан, членов СНТ – 31 декабря 2026 года, напомнила Шестерик.
Она заверила, что у тех, кто не успеет получить документы на недвижимость, которой пользуется, участки не отберут.

"Участок не отберут, мы говорим только об упрощенной процедуре оформления, которая является особенностью Республики Крым... Закончатся сроки действия норм крымского законодательства – существуют федеральные законы... Но там, к сожалению, не такая простая эта процедура. И самое главное, что потребуется большое количество документов и необходимость их подтверждения", – сказала собеседница.

По ее словам, поскольку многие крымчане десятилетиями не оформляли земельные участки, а кто-то уже не может и подтвердить право владения землей, например, из-за утраты документов по тем или иным причинам, доказывать правопреемство им теперь придется, скорее всего, в суде.
Причина такого бездействия, по ее мнению, заключается в том, что играет большую роль человеческий фактор.
"В основном члены СНТ у нас люди преклонного возраста. Не все, но большая часть. Они очень ответственно подходят к оплате членских вносов, стараются не просрочить. Но считают, что если членскую книжку они получили, то этого достаточно. Не понимают, что законодательство меняется, требования к содержанию участков тоже, и документы на них должны быть оформлены в обязательном порядке", – прокомментировала эксперт.
Что касается СНТ, которые еще не провели межевание общих территорий товариществ, то, по ее мнению, тому несколько причин, субъективных и объективных.
"Где-то они разработаны и возвращены на доработку. Где-то препятствия из-за того, что какие-то документы территориального планирования еще не приведены в соответствие. Но они стараются, работа продолжается", – сказала собеседница.
По словам Шестерик, наибольшее число садовых товариществ, в которых у членов СНТ нет правоустанавливающих документов на землю, сосредоточены в Симферопольском районе.
Следующие в списке: Ленинский, Сакский, Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Кировский и Раздольненский районы. Также это земельные участки непосредственно в Симферополе, Феодосии Керчи и Красноперекопске, добавила Шестерик.
"Остальные районы и города Республики, я не могу сказать, что там 100% уже все оформлено. Но по статистике именно те образования, которые я назвала, у нас в отстающих", – резюмировала начальник профильного управления.
Ранее министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич сообщил, что крымчанам для оформления участков в СНТ дали время до конца года.
