Сколько лифтов в Крыму заменят в 2026 году и какие новые требования

2026-03-26T21:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году заменят не менее 43 лифтов в многоквартирных домах и еще около семидесяти оставшихся – до 2030 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Нина Талыбина, подчеркнув, что лифты, которым более 25 лет, не смогут оставаться в эксплуатации.На днях глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крым занимает одно из лидирующих мест по замене лифтового оборудования в субъектах России в 2025 – 2030 годах. Талыбина уточнила, что по итогам прошлого года Крым не просто в лидерах – он первый.По ее словам, удалось это благодаря в том числе федеральной помощи. "У нас было субсидирование из федерального бюджета в рамках программы социально-экономического развития (Республики Крым и города Севастополя)", – уточнила Талыбина.Она отметила, что при выполнении работ в рамках капремонта, к которому относится и замена лифтов, участвуют три вида источников: непосредственно средства граждан, так называемые "котловые" деньги, а также средства республиканского и федерального бюджетов.Оставшуюся часть лифтов, требующих замены, должны обновить до конца 2029 года, согласно утвержденному плану, добавила она. "Потому что план действует до 2030 года, и на 1 января 2030-го мы должны выйти в ноль. А потом это будет уже плановая работа: подошел "возраст" замены – и лифт меняется", – пояснила замглавы ведомства.Талыбина подчеркнула, что в соответствии с региональной программой лифты меняются, когда срок их эксплуатации достигает 25 лет. Таким образом, когда все оборудование, давно выработавшее себя, заменят, работать станет проще: каждый год нужно будет обновлять только те лифты, которые достигли четверти века, при этом фонд к тому времени уже будет существенно обновлен.При этом она подчеркнула, что замену лифтов в Крыму не будут производить позже определенного документами срока по просьбам граждан, которые принимают решение самостоятельно оплачивать работы, предусмотренные региональной программой, сами выбирают подрядчика и все оплачивают, сказала Талыбина.Такие собственники общего имущества размещают свои денежные средства на личных специальных счетах, а не в "котловых" деньгах на счете регионального оператора, а соответствующие просьбы адресуют в министерство ЖКХ Крыма в письмах, сопровождая и протоколом общего собрания собственников с просьбой перенести замену лифтового оборудования на более поздний срок.По словам Талыбиной, сегодня в Крыму есть пример, когда лифту в многоквартирном доме 36 лет, стоит замена в текущем, 2026 году, а в ведомство направляется вот такой протокол.Таким образом, если деньги на капремонт собственники держат на спецсчете, осуществлять замену лифта в своем многоквартирном доме они обязаны вовремя сами."Если наступило время замены лифтового оборудования, то пожалуйста, либо вы меняете его за счет тех средств, которые у вас на специальных счетах, либо переходите на счет регионального оператора – в "котел", и этот лифт будет заменен за счет средств консолидированного бюджета. А вот этих историй с 30-летней жизнью лифта или еще больше уже не будет", – подытожила замглавы ведомства.На днях глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в текущем году в Крыму планируется выполнить 979 видов работ по капитальному ремонту общего имущества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в десятку регионов РФ по темпам переселения из аварийных домов Зачем управляющим компаниям рейтинг В Крыму благоустроят почти 200 дворов и скверов в этом году

