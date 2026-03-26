Сколько лифтов в Крыму заменят в 2026 году и какие новые требования
Сколько лифтов в Крыму заменят в 2026 году и какие новые требования - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Сколько лифтов в Крыму заменят в 2026 году и какие новые требования
В Крыму в 2026 году заменят не менее 43 лифтов в многоквартирных домах и еще около семидесяти оставшихся – до 2030 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T21:11
2026-03-26T21:11
2026-03-26T21:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году заменят не менее 43 лифтов в многоквартирных домах и еще около семидесяти оставшихся – до 2030 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Нина Талыбина, подчеркнув, что лифты, которым более 25 лет, не смогут оставаться в эксплуатации.На днях глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крым занимает одно из лидирующих мест по замене лифтового оборудования в субъектах России в 2025 – 2030 годах. Талыбина уточнила, что по итогам прошлого года Крым не просто в лидерах – он первый.По ее словам, удалось это благодаря в том числе федеральной помощи. "У нас было субсидирование из федерального бюджета в рамках программы социально-экономического развития (Республики Крым и города Севастополя)", – уточнила Талыбина.Она отметила, что при выполнении работ в рамках капремонта, к которому относится и замена лифтов, участвуют три вида источников: непосредственно средства граждан, так называемые "котловые" деньги, а также средства республиканского и федерального бюджетов.Оставшуюся часть лифтов, требующих замены, должны обновить до конца 2029 года, согласно утвержденному плану, добавила она. "Потому что план действует до 2030 года, и на 1 января 2030-го мы должны выйти в ноль. А потом это будет уже плановая работа: подошел "возраст" замены – и лифт меняется", – пояснила замглавы ведомства.Талыбина подчеркнула, что в соответствии с региональной программой лифты меняются, когда срок их эксплуатации достигает 25 лет. Таким образом, когда все оборудование, давно выработавшее себя, заменят, работать станет проще: каждый год нужно будет обновлять только те лифты, которые достигли четверти века, при этом фонд к тому времени уже будет существенно обновлен.При этом она подчеркнула, что замену лифтов в Крыму не будут производить позже определенного документами срока по просьбам граждан, которые принимают решение самостоятельно оплачивать работы, предусмотренные региональной программой, сами выбирают подрядчика и все оплачивают, сказала Талыбина.Такие собственники общего имущества размещают свои денежные средства на личных специальных счетах, а не в "котловых" деньгах на счете регионального оператора, а соответствующие просьбы адресуют в министерство ЖКХ Крыма в письмах, сопровождая и протоколом общего собрания собственников с просьбой перенести замену лифтового оборудования на более поздний срок.По словам Талыбиной, сегодня в Крыму есть пример, когда лифту в многоквартирном доме 36 лет, стоит замена в текущем, 2026 году, а в ведомство направляется вот такой протокол.Таким образом, если деньги на капремонт собственники держат на спецсчете, осуществлять замену лифта в своем многоквартирном доме они обязаны вовремя сами."Если наступило время замены лифтового оборудования, то пожалуйста, либо вы меняете его за счет тех средств, которые у вас на специальных счетах, либо переходите на счет регионального оператора – в "котел", и этот лифт будет заменен за счет средств консолидированного бюджета. А вот этих историй с 30-летней жизнью лифта или еще больше уже не будет", – подытожила замглавы ведомства.На днях глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в текущем году в Крыму планируется выполнить 979 видов работ по капитальному ремонту общего имущества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в десятку регионов РФ по темпам переселения из аварийных домов Зачем управляющим компаниям рейтинг В Крыму благоустроят почти 200 дворов и скверов в этом году
крым
крым, лифт, капремонт многоквартирных домов, жкх крыма и севастополя
Сколько лифтов в Крыму заменят в 2026 году и какие новые требования
В Крыму в 2026 году заменят не менее 43 лифтов в многоквартирных домах
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым.
В Крыму в 2026 году заменят не менее 43 лифтов в многоквартирных домах и еще около семидесяти оставшихся – до 2030 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Нина Талыбина, подчеркнув, что лифты, которым более 25 лет, не смогут оставаться в эксплуатации.
На днях глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крым занимает одно из лидирующих мест по замене лифтового оборудования в субъектах России в 2025 – 2030 годах. Талыбина уточнила, что по итогам прошлого года Крым не просто в лидерах – он первый.
"Все субъекты Российской Федерации выполняли планы по замене лифтового оборудования, которые были утверждены. Они были двухсторонние: утверждены Минстроем Российской Федерации и субъектом. Так вот по результатам 2025 года Крым на первом месте оказался", – сказала замминистра.
По ее словам, удалось это благодаря в том числе федеральной помощи. "У нас было субсидирование из федерального бюджета в рамках программы социально-экономического развития (Республики Крым и города Севастополя)", – уточнила Талыбина.
Она отметила, что при выполнении работ в рамках капремонта, к которому относится и замена лифтов, участвуют три вида источников: непосредственно средства граждан, так называемые "котловые" деньги, а также средства республиканского и федерального бюджетов.
"У нас было предусмотрено 349 единиц лифтового оборудования. В прошлом году мы заменили 239 лифтов... 110 в остатке. В этом году мы планируем заменить не менее 43 лифтов", – сказала спикер.
Оставшуюся часть лифтов, требующих замены, должны обновить до конца 2029 года, согласно утвержденному плану, добавила она. "Потому что план действует до 2030 года, и на 1 января 2030-го мы должны выйти в ноль. А потом это будет уже плановая работа: подошел "возраст" замены – и лифт меняется", – пояснила замглавы ведомства.
Талыбина подчеркнула, что в соответствии с региональной программой лифты меняются, когда срок их эксплуатации достигает 25 лет. Таким образом, когда все оборудование, давно выработавшее себя, заменят, работать станет проще: каждый год нужно будет обновлять только те лифты, которые достигли четверти века, при этом фонд к тому времени уже будет существенно обновлен.
При этом она подчеркнула, что замену лифтов в Крыму не будут производить позже определенного документами срока по просьбам граждан, которые принимают решение самостоятельно оплачивать работы, предусмотренные региональной программой, сами выбирают подрядчика и все оплачивают, сказала Талыбина.
Такие собственники общего имущества размещают свои денежные средства на личных специальных счетах, а не в "котловых" деньгах на счете регионального оператора, а соответствующие просьбы адресуют в министерство ЖКХ Крыма в письмах, сопровождая и протоколом общего собрания собственников с просьбой перенести замену лифтового оборудования на более поздний срок.
По словам Талыбиной, сегодня в Крыму есть пример, когда лифту в многоквартирном доме 36 лет, стоит замена в текущем, 2026 году, а в ведомство направляется вот такой протокол.
"Замене лифтового оборудования уделяется огромное значение. Это безопасность жителей. Неспроста определен срок, чтобы лифты менялись после 25 лет эксплуатации. Так вот я хочу уверить: даже если вы прилагаете заключение экспертной организации, что лифт может еще проработать, нас это не устраивает. Поэтому такие протоколы приниматься не будут", – предупредила замминистра.
Таким образом, если деньги на капремонт собственники держат на спецсчете, осуществлять замену лифта в своем многоквартирном доме они обязаны вовремя сами.
"Если наступило время замены лифтового оборудования, то пожалуйста, либо вы меняете его за счет тех средств, которые у вас на специальных счетах, либо переходите на счет регионального оператора – в "котел", и этот лифт будет заменен за счет средств консолидированного бюджета. А вот этих историй с 30-летней жизнью лифта или еще больше уже не будет", – подытожила замглавы ведомства.
На днях глава республики Сергей Аксенов сообщил
, что в текущем году в Крыму планируется выполнить 979 видов работ по капитальному ремонту общего имущества.
Читайте также на РИА Новости Крым: