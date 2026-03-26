Сильное землетрясение в Греции повредило здания монастырей на горе Афон

2026-03-26T10:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,9 балла по шкале Рихтера на севере Греции нанесло значительный ущерб зданиям монастырей на горе Афон. Об этом со ссылкой на местную газету "Ворья" пишет РИА Новости.По информации издания, в стенах строений появились трещины, повредившие фрески. В одной из церквей прямо во время богослужения откололся фрагмент люстры, монахи и паломники успели покинуть здание.Святая гора Афон - полуостров в северо-восточной Греции - самоуправляемая административная единица в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад.

землетрясение, в мире, греция, новости, сейсмология