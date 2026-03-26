Сильное землетрясение в Греции повредило здания монастырей на горе Афон
2026-03-26T10:29
Землетрясение в Греции магнитудой 4,9 повредило здания монастырей Афона - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,9 балла по шкале Рихтера на севере Греции нанесло значительный ущерб зданиям монастырей на горе Афон. Об этом со ссылкой на местную газету "Ворья" пишет РИА Новости.
"Сильное землетрясение... 4,9 по шкале Рихтера… в 11 километрах к северо-западу от Кареи с глубиной очага 10,6 километра причинило значительный ущерб монастырям, скитам и кельям на горе Афон", - говорится в статье.
По информации издания, в стенах строений появились трещины, повредившие фрески. В одной из церквей прямо во время богослужения откололся фрагмент люстры, монахи и паломники успели покинуть здание.
"Монахи сообщили о повреждениях в старых скитах и кельях, а паломники рассказали, что землетрясение было продолжительным и в прибрежных районах сопровождалось громким гулом", - добавляется в материале .
Святая гора Афон - полуостров в северо-восточной Греции - самоуправляемая административная единица в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад.
Читайте также на РИА Новости Крым: