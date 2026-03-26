Сильное землетрясение в Греции повредило здания монастырей на горе Афон - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Сильное землетрясение в Греции повредило здания монастырей на горе Афон
Сильное землетрясение в Греции повредило здания монастырей на горе Афон
2026-03-26T10:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,9 балла по шкале Рихтера на севере Греции нанесло значительный ущерб зданиям монастырей на горе Афон. Об этом со ссылкой на местную газету "Ворья" пишет РИА Новости.По информации издания, в стенах строений появились трещины, повредившие фрески. В одной из церквей прямо во время богослужения откололся фрагмент люстры, монахи и паломники успели покинуть здание.Святая гора Афон - полуостров в северо-восточной Греции - самоуправляемая административная единица в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение произошло на СтавропольеЗемлетрясение произошло под Алуштой – что известно40 подземных толчков в Турции – люди покидают дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,9 балла по шкале Рихтера на севере Греции нанесло значительный ущерб зданиям монастырей на горе Афон. Об этом со ссылкой на местную газету "Ворья" пишет РИА Новости.
"Сильное землетрясение... 4,9 по шкале Рихтера… в 11 километрах к северо-западу от Кареи с глубиной очага 10,6 километра причинило значительный ущерб монастырям, скитам и кельям на горе Афон", - говорится в статье.
По информации издания, в стенах строений появились трещины, повредившие фрески. В одной из церквей прямо во время богослужения откололся фрагмент люстры, монахи и паломники успели покинуть здание.
"Монахи сообщили о повреждениях в старых скитах и кельях, а паломники рассказали, что землетрясение было продолжительным и в прибрежных районах сопровождалось громким гулом", - добавляется в материале .
Святая гора Афон - полуостров в северо-восточной Греции - самоуправляемая административная единица в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад.
