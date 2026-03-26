https://crimea.ria.ru/20260326/sbornaya-kryma-po-tkhekvondo-stala-luchshey-v-yufo-1154662351.html

Сборная Крыма по тхэквондо стала лучшей в ЮФО - РИА Новости Крым, 26.03.2026

2026-03-26T19:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Сборная Крыма победила в Чемпионате и первенстве ЮФО по тхэквондо Глобальной федерации тхэквондо. Об этом сообщает пресс-служба минспорта республики.Чемпионат и первенство ЮФО по тхэквондо ГТФ прошел в Алуште. На соревнования приехали свыше 400 спортсменов из шести регионов России. В турнире выступили представители из Крыма, Севастополя, Адыгеи, Кубани, Волгоградской и Ростовской областей, уточнили в пресс-службе.По итогам соревнований крымчане завоевали 141 медаль: 63 золотых, 48 серебряных и 30 бронзовых.Ранее сообщалось, что совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) допустил российских и белорусских юниоров и взрослых спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном.

