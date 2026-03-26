Сборная Крыма по тхэквондо стала лучшей в ЮФО
Сборная Крыма победила в Чемпионате и первенстве ЮФО по тхэквондо Глобальной федерации тхэквондо. Об этом сообщает пресс-служба минспорта республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Сборная Крыма победила в Чемпионате и первенстве ЮФО по тхэквондо Глобальной федерации тхэквондо. Об этом сообщает пресс-служба минспорта республики.Чемпионат и первенство ЮФО по тхэквондо ГТФ прошел в Алуште. На соревнования приехали свыше 400 спортсменов из шести регионов России. В турнире выступили представители из Крыма, Севастополя, Адыгеи, Кубани, Волгоградской и Ростовской областей, уточнили в пресс-службе.По итогам соревнований крымчане завоевали 141 медаль: 63 золотых, 48 серебряных и 30 бронзовых.Ранее сообщалось, что совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) допустил российских и белорусских юниоров и взрослых спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спорт – в массы: в Крыму растет число любителей физкультурыКрымчане победили на Всероссийских соревнованиях по сверхлегкой авиации"У меня очень сильные руки": крымчанка стала лучшей в кудо
новости крыма, крым, новости, республика адыгея, краснодарский край, севастополь, новости севастополя, волгоградская область, ростовская область, алушта, спорт, единоборства, соревнования, тхэквондо
