Сборная Крыма по тхэквондо стала лучшей в ЮФО
Сборная Крыма победила в Чемпионате и первенстве ЮФО по тхэквондо Глобальной федерации тхэквондо. Об этом сообщает пресс-служба минспорта республики. РИА Новости Крым, 26.03.2026
19:28 26.03.2026
 
© Министерство спорта Республики КрымСборная Крыма по тхэквондо
© Министерство спорта Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Сборная Крыма победила в Чемпионате и первенстве ЮФО по тхэквондо Глобальной федерации тхэквондо. Об этом сообщает пресс-служба минспорта республики.
"Сборная Республики Крым стала победителем Чемпионата и первенства ЮФО по тхэквондо ГТФ (Global Taekwondo Federation, Глобальная федерация тхэквондо – ред.)", – говорится в сообщении.
Чемпионат и первенство ЮФО по тхэквондо ГТФ прошел в Алуште. На соревнования приехали свыше 400 спортсменов из шести регионов России. В турнире выступили представители из Крыма, Севастополя, Адыгеи, Кубани, Волгоградской и Ростовской областей, уточнили в пресс-службе.
По итогам соревнований крымчане завоевали 141 медаль: 63 золотых, 48 серебряных и 30 бронзовых.
"В общекомандном зачете Республике Крым досталось первое место, Краснодарскому краю – второе и Ростовской области – третье", – подытожили в министерстве.
Ранее сообщалось, что совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) допустил российских и белорусских юниоров и взрослых спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном.
