Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 82 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 82 млн рублей
2026-03-26T13:22
промышленность в крыму
рыболовство
севастополь
новости севастополя
сельское хозяйство
финансирование
13:22 26.03.2026
 
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на развитие промышленного рыболовства направят 82 млн рублей, средства пойдут на приобретение предприятиями отрасли оборудования и обслуживание судов. Об этом сообщили в правительстве города.
"С 25 марта по 3 апреля департамент сельского хозяйства и потребительского рынка проводит прием документов на субсидирование промышленного рыболовства и рыбопереработки. Мера государственной поддержки направлена на укрепление производственного потенциала отрасли и стимулирование инвестиций в модернизацию рыбохозяйственного комплекса города", – сказано в сообщении.
Финансовая поддержка предоставляется для частичной компенсации затрат на техобслуживание судов и приобретение нового оборудования, в том числе холодильного, рыбоперерабатывающего и упаковочного, уточнили в правительстве. Участникам нужно заранее оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ к системе "Электронный бюджет".
"Объем финансирования программы в текущем году по сравнению с 2025 годом вырос с 75 млн рублей до 82 млн рублей", – уточняется на сайте.
Кроме того, объявлен конкурс на субсидирование предприятий аквакультуры (товарного рыбоводства). Субсидия предполагает возмещение части затрат в текущем и отчетном финансовых годах в размере 50%. Финансовая помощь предусмотрена на приобретение кормов, посадочного материала, приобретение или изготовление ранее не эксплуатируемого оборудования. В этом году на эти цели планируется направить более 7 млн рублей.
В 2025 году общая поддержка рыболовным организациям и рыбоводным хозяйствам Севастополя составила около 150 млн рублей — эти средства были направлены на оплату труда сотрудников предприятий, а также на уплату страховых взносов, включая обязательное медицинское страхование.
