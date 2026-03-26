https://crimea.ria.ru/20260326/rossii-vazhno-ne-proest-sverkhdokhody-ot-rosta-tsen-na-neft--putin-1154656850.html

России важно не "проесть" сверхдоходы от роста цен на нефть – Путин

Государству и бизнесу важно не "проесть" дополнительные доходы, получаемые от нынешнего роста цен на нефть. Об этом заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 26.03.2026

2026-03-26T16:22

владимир путин (политик)

нефть

российская нефть

россия

экономика

ненефтегазовые доходы

бизнес

мнения

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1a/1154656957_0:97:3469:2048_1920x0_80_0_0_5ce2edef072d3eee1f169aa214dcd03a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Государству и бизнесу важно не "проесть" дополнительные доходы, получаемые от нынешнего роста цен на нефть. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.Путин призвал в данной ситуации сохранять благоразумие. Если сегодня рынки качнулись в одну сторону, завтра они могут измениться в другую, предупредил он.Агрессия США и Израиля в отношении Ирана привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив – ключевой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды, в том числе в ЕС.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что в мире наступает самый мощный энергетический кризис за всю историю человечества. В этой ситуации Европа и Британия будут умолять Россию о поставках энергоносителей, прогнозирует он

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

