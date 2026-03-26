России важно не "проесть" сверхдоходы от роста цен на нефть – Путин
России важно не "проесть" сверхдоходы от роста цен на нефть – Путин
16:22 26.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Государству и бизнесу важно не "проесть" дополнительные доходы, получаемые от нынешнего роста цен на нефть. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты", – сказал глава государства.
Путин призвал в данной ситуации сохранять благоразумие. Если сегодня рынки качнулись в одну сторону, завтра они могут измениться в другую, предупредил он.
"А значит, необходим умеренный консерватизм и умеренный консервативный подход как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах", – обратил внимание российский лидер.
Агрессия США и Израиля в отношении Ирана привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив – ключевой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды, в том числе в ЕС.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что в мире наступает самый мощный энергетический кризис за всю историю человечества. В этой ситуации Европа и Британия будут умолять Россию о поставках энергоносителей, прогнозирует он
Владимир Путин (политик), Нефть, Российская нефть, Россия, Экономика, Ненефтегазовые доходы, Бизнес, Мнения
 
