Рейсовый автобус слетел с трассы в частный двор - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Рейсовый автобус слетел с трассы в частный двор - есть пострадавшие
Рейсовый автобус слетел с трассы в частный двор - есть пострадавшие
луганская народная республика (лнр)
минздрав лнр
происшествия
дтп
автобус
луганская народная республика (лнр), минздрав лнр, происшествия, дтп, автобус
Рейсовый автобус слетел с трассы в частный двор - есть пострадавшие

В ЛНР автобус "Москва-Стаханов" слетел с трассы в частный двор - четверо пострадавших

09:05 26.03.2026 (обновлено: 09:06 26.03.2026)
 
© Правительство ЛНРВ ЛНР рейсовый автобус врезался в жилой дом
В ЛНР рейсовый автобус врезался в жилой дом
© Правительство ЛНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе ребенок пострадали при съезде рейсового автобуса "Москва-Стаханов" с трассы в частное подворье в селе Марковка Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко.
"Бригадами "скорых" с ушибами различной степени тяжести в местное лечебное учреждение доставлены четыре человека. Это двое пассажиров автобуса и двое жителей дома: молодая мама и ребенок 2019 года рождения", - сообщила она.
И подчеркнула, что всем оказана медицинская помощь, один из пострадавших госпитализирован в хирургическое отделение, еще одного направляют в ЛРКБ для дообследования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе после столкновения машин на парковке пострадал ребенок
Грузовой поезд столкнулся с легковушкой в Ставропольском крае
Смертельное ДТП с маршруткой в Керчи – водитель ехал без прав
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)Минздрав ЛНРПроисшествияДТПАвтобус
 
09:28Девятиклассник в Челябинске стрелял в одноклассницу
09:22Удары нанесены по Украине: в Одессе повреждена портовая инфраструктура
09:16БПЛА атаковали турецкий танкер со 140 тысячами тонн нефти
09:05Рейсовый автобус слетел с трассы в частный двор - есть пострадавшие
08:51Белоруссия и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве
08:47В России меняются правила денежных переводов
08:32Твердо поддержал Крым: жизненный путь Булдакова – к юбилею артиста
08:16Что значат слова Трампа о победе над Ираном и в чем связь с Украиной
07:55Первая подводная кругосветка – как это было
07:36Крымчанин хранил в гараже ружье и самодельный обрез с боевыми патронами
07:19125 беспилотников сбили над Крымом и 13 регионами России
07:14На Крым опустился сильный туман – объявлено экстренное предупреждение
06:51Гитлерюгенд по-украински: в Крыму оценили новый закон Верховной рады
06:29Домой не хочу: пострадавший при взрыве в Севастополе рассказал свою историю
06:00Над Севастополем отработала ПВО
00:01Туманы и дожди - погода в Крыму четверг
00:00Какой сегодня праздник: 26 марта
22:48Путин ограничил вывоз наличных денег и золота из России
22:30Последствия взрыва в Севастополе и остановка газа для Украины: главное
22:03Целенаправленные удары ВСУ в Белгородской области: двое погибли и один ранен
Лента новостейМолния