Развожаеву пожаловались на отсутствие окон в пострадавшем от налета БПЛА доме
Развожаеву пожаловались на отсутствие окон в пострадавшем от налета БПЛА доме
Развожаев пообещал разобраться в причинах задержки ремонта в пострадавшем от обстрела доме
20:06 26.03.2026 (обновлено: 20:10 26.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя пообещал ускорить процесс восстановительных работ в доме на улице Ефремова, пострадавшем при налете дронов ВСУ, после которого в регионе объявили режим ЧС. О проблеме главе города в прямом эфире на правительственном телеканале сообщила жительница района.
По мнению Анны Марчук, жительницы дома на улице Ефремова, возле которого в ночь на 6 марта взорвался беспилотник, восстановительные работы в пострадавшем доме производятся не так ответственно, как ожидалось.
"Восстановительные работы – например, окна нам обещали поставить до 29-го числа. Наша квартира еще не остеклена. А лоджии, балконы – окна нам тоже привезли, но их просто некуда крепить. И на вопрос: "Что дальше делать?" все говорят: "Не знаю". И куда обращаться — никто не знает. И окна у меня стоят в квартире посреди комнаты, и все", – пожаловалась жительница.
В ответ глава города пообещал разобраться с проблемой, отметив, что за это направление работ отвечает департамент городского хозяйства.
"Понял, Анна Андреевна, разберусь... Все эти работы будут доделаны. Сейчас проконтролирую, разберусь, в чем там проблема и кто что там не понимает", – сказал губернатор.
Он подчеркнул, что лоджии и окна за счет города делаются в квартирах тех собственников квартир, которые обратились с просьбой об этом, отказавшись от компенсации за утраченное имущество.
Поздним вечером 5 марта и в ночь на 6 марта ВСУ снова атаковали
Севастополь. Дважды объявлялась воздушная тревога
.
В результате
был сильно поврежден 5-этажный дом на улице Ефремова. Сбитый вражеский БПЛА, начиненный поражающими металлическими шариками и взрывчаткой, упал рядом со зданием. Как сообщал Михаил Развожаев, 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову
в районе улицы Ефремова в момент атаки.
