Развожаеву пожаловались на отсутствие окон в пострадавшем от налета БПЛА доме

2026-03-26T20:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя пообещал ускорить процесс восстановительных работ в доме на улице Ефремова, пострадавшем при налете дронов ВСУ, после которого в регионе объявили режим ЧС. О проблеме главе города в прямом эфире на правительственном телеканале сообщила жительница района.По мнению Анны Марчук, жительницы дома на улице Ефремова, возле которого в ночь на 6 марта взорвался беспилотник, восстановительные работы в пострадавшем доме производятся не так ответственно, как ожидалось.В ответ глава города пообещал разобраться с проблемой, отметив, что за это направление работ отвечает департамент городского хозяйства."Понял, Анна Андреевна, разберусь... Все эти работы будут доделаны. Сейчас проконтролирую, разберусь, в чем там проблема и кто что там не понимает", – сказал губернатор.Он подчеркнул, что лоджии и окна за счет города делаются в квартирах тех собственников квартир, которые обратились с просьбой об этом, отказавшись от компенсации за утраченное имущество.Поздним вечером 5 марта и в ночь на 6 марта ВСУ снова атаковали Севастополь. Дважды объявлялась воздушная тревога.В результате был сильно поврежден 5-этажный дом на улице Ефремова. Сбитый вражеский БПЛА, начиненный поражающими металлическими шариками и взрывчаткой, упал рядом со зданием. Как сообщал Михаил Развожаев, 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова в момент атаки.После этого налета в Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации.

