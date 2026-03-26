Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260326/putin-rf-byla-vynuzhdena-prinyat-vse-mery-dlya-zaschity-kryma-v-2014-godu-1154654732.html
Путин: РФ была вынуждена принять все меры для защиты Крыма в 2014 году
владимир путин (политик)
крым
россия
общество
крымская весна
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1a/1154654806_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_956107e03558803c74bd8ee5249e1875.jpg
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1a/1154654806_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_41574b482f5e5a1e6e8abe5d78ed0c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин: РФ была вынуждена принять все меры для защиты Крыма в 2014 году

15:26 26.03.2026 (обновлено: 15:40 26.03.2026)
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкСъезд Российского союза промышленников и предпринимателей
Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей
© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Россия была вынуждена принять все необходимое для защиты крымчан в 2014 году, а позднее – жителей юго-востока Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Мы все хорошо знаем события еще 2014 года, когда мы были вынуждены, Россия была вынуждена предпринять все необходимое для защиты наших людей: тогда – в Крыму, позднее – на юго-востоке Украины. После этого последовали незаконные санкции", – сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что введенные против РФ западные санкции незаконны, потому что они никогда не подтверждались решениями ООН.
"Несмотря на объективные трудности и искусственные ограничения, введенные против нашей страны, нам удается сохранять макроэкономическую стабильность, добиваться устойчивой и предсказуемой динамики инфляции и безработицы", – добавил глава государства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:05В базе дропперов - 1,2 млн человек: что это и чем опасно
15:48Крым вошел в десятку регионов РФ по темпам переселения из аварийных домов
15:26Путин: РФ была вынуждена принять все меры для защиты Крыма в 2014 году
15:15Десять лет Росгвардии – какие задачи выполняются в Крыму
15:10В России спрогнозировали пик активности клещей
15:02В Крыму экс-чиновника посадили в колонию за хищение в особо крупном размере
14:45ВТБ: курс рубля в 2026 году может оказаться крепче ожиданий
14:32Крымчанин проведет почти 17 лет в колонии за изнасилование ребенка
14:25Житель Судака пойдет в колонию за смертельное ДТП
14:17Что повлияло на февральскую инфляцию в Крыму
14:13Наступает самый мощный энергокризис: Россию будут умолять о поставках
14:08Город для СВОих: экскурсии для ветеранов спецоперации проходят в Крыму
13:54Авто слетело с дороги и опрокинулось: в Крыму в ДТП ранена 3-летняя девочка
13:38Заезд под "градусом": в Ялте поймали 18-летнего мопедиста без прав
13:33В ВТБ назвали три фактора, которые ускорят снижение ключевой ставки ЦБ
13:22Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 82 млн рублей
13:13В Крыму благоустроят почти 200 дворов и скверов в этом году
13:04На Украине разбит цех производства дистанционно управляемых катеров
12:31Шевяковка в Харьковской области перешла под контроль России
12:22В Евпатории построят большую станцию очистки воды
Лента новостейМолния