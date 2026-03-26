Путин: РФ была вынуждена принять все меры для защиты Крыма в 2014 году

Россия была вынуждена предпринять все меры для защиты крымчан в 2014 году – Путин
15:26 26.03.2026 (обновлено: 15:40 26.03.2026)
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкСъезд Российского союза промышленников и предпринимателей
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Россия была вынуждена принять все необходимое для защиты крымчан в 2014 году, а позднее – жителей юго-востока Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Мы все хорошо знаем события еще 2014 года, когда мы были вынуждены, Россия была вынуждена предпринять все необходимое для защиты наших людей: тогда – в Крыму, позднее – на юго-востоке Украины. После этого последовали незаконные санкции", – сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что введенные против РФ западные санкции незаконны, потому что они никогда не подтверждались решениями ООН.
"Несмотря на объективные трудности и искусственные ограничения, введенные против нашей страны, нам удается сохранять макроэкономическую стабильность, добиваться устойчивой и предсказуемой динамики инфляции и безработицы", – добавил глава государства.
19 марта, 22:23Россия с возвращением Крыма стала сверхдержавой – эксперт