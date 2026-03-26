Путь на пользу: в память о большом путешествии Екатерины Великой в Крым
Путь на пользу: в память о большом путешествии Екатерины Великой в Крым
В 1787 году императрица Екатерина II повелела отчеканить настольную медаль в память своего вояжа в Крым. Памятная медаль без подвески, планки к ней тоже не предусмотрены, степеней не имеет. Изготовлена из серебра, на аверсе – портрет самодержицы, на реверсе – карта российских земель от столицы империи Санкт-Петербурга до Крыма. На медали выбиты слова "Путь на пользу".
Путешествие Екатерины Великой состоялось в 1787 году и стало демонстрацией достижений России на территориях, вошедших в состав государства в 1783 году.
О памятной медали в честь путешествия российской императрицы – в инфографике РИА Новости Крым.
К путешествию императрицы и ее многочисленной свиты готовились несколько лет. С императрицей в обозах от Петербурга до Крыма и по нему ехала не только свита, но и британский и английский послы, а также австрийский император.
Григорий Потемкин, занимавшийся организацией путешествия, старался представить императрице и иностранным гостям новый край с лучшей стороны: по пути следования Екатерины II ремонтировали мосты и дороги, строили временные путевые дворцы для отдыха и ночлега, высаживали деревья.
Кульминацией путешествия стала демонстрация Черноморского флота на рейде Севастопольской бухты. Флот и Севастополь произвели большое впечатление на визитеров новых земель Российской империи.

"Нам казалось непостижимым, каким образом в 2 000 верстах от столицы, в недавно приобретенном крае, Потемкин нашел возможность воздвигнуть такие здания, соорудить город, создать флот, утвердить порт и поселить столько жителей…", – писал в своих путевых заметках граф Сегюр.

Екатерина II в пути должным образом оценила важность приобретения Крыма и заслугу в этом Григория Потемкина. Она даровала ему титул князя Таврического.
