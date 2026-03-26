Притоки в водохранилища Крыма в январе превысили показатель за весь прошлый год

2026-03-26T11:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма получили в январе больше притоков, чем за весь прошлый год. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко на пресс-конференции в Симферополе. По словам Щегленко, благодаря снежной зиме и притокам в водохранилища Крым гарантированно обеспечен водой на весь год, даже при условии полного отсутствия осадков. Министр добавил, что на сегодняшний день активно идет проектирование Мартовского и Солнечногорского водохранилищ емкостью 6,5 и 8,5 миллионов кубометров соответственно. Стоимость строительства составляет порядка 26 миллиардов рублей. По словам Щегленко, в самое ближайшее время проект "зайдет в экспертизу". С выводом этих объектов будет полностью решена проблема вододефицита в Алуште и Ялте.

