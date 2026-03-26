Притоки в водохранилища Крыма в январе превысили показатель за весь прошлый год
Притоки в водохранилища Крыма в январе превысили показатель за весь 2025 год - МинЖКХ
11:08 26.03.2026 (обновлено: 12:02 26.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма получили в январе больше притоков, чем за весь прошлый год. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко на пресс-конференции в Симферополе.
"Наконец-то благодаря снежной зиме у нас были значительные притоки в водохранилища. В прошлом году мы действительно были на грани вододефицита, как в 2022-м. Но, слава богу, мы эту историю прошли. В этому году зима нам дала такое количество осадков, что за январь мы получили притоков больше, чем за весь прошлый год", - сказал руководитель ведомства.
По словам Щегленко, благодаря снежной зиме и притокам в водохранилища Крым гарантированно обеспечен водой на весь год, даже при условии полного отсутствия осадков.
Министр добавил, что на сегодняшний день активно идет проектирование Мартовского и Солнечногорского водохранилищ емкостью 6,5 и 8,5 миллионов кубометров соответственно. Стоимость строительства составляет порядка 26 миллиардов рублей. По словам Щегленко, в самое ближайшее время проект "зайдет в экспертизу". С выводом этих объектов будет полностью решена проблема вододефицита в Алуште и Ялте.
