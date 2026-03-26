Первый этап дороги к Судаку готов на 78% - минтранс РК
Готовность первого этапа дороги к Судаку превысила 78%, сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский. РИА Новости Крым, 26.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Готовность первого этапа дороги к Судаку превысила 78%, сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский.
"Это не финиш всей трассы, а важный этап: мы проверили ход строительства на участке Льговское – Грушевка – Судак (в районе Тавриды и Льговского). Вместе с директором департамента Минстроя России Сергеем Валерьевичем Карасевым и руководителем департамента службы автодорог Василием Владимировичем Сомовым осмотрели объект", - написал он в мессенджере МАХ.
По его словам, сейчас работы ведутся на локальном участке.
"Это малая часть масштабного проекта, но именно здесь мы вышли на высокую степень готовности. Общая готовность объекта превысила 78% от запланированного объема. Установлены шумозащитные экраны, смонтированы автомобильные ограждения, ведется нанесение верхнего слоя асфальта. А также продолжаются работы на примыкании между дорогой и кольцевым движением в районе Грушевки", - перечислил министр.
По его информации, плановый запуск рабочего движения на этом участке намечен на 1 июля 2026 года.
