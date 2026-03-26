Первый этап дороги к Судаку готов на 78% - минтранс РК

Готовность первого этапа дороги к Судаку превысила 78%, сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский. РИА Новости Крым, 26.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Готовность первого этапа дороги к Судаку превысила 78%, сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский.По его словам, сейчас работы ведутся на локальном участке."Это малая часть масштабного проекта, но именно здесь мы вышли на высокую степень готовности. Общая готовность объекта превысила 78% от запланированного объема. Установлены шумозащитные экраны, смонтированы автомобильные ограждения, ведется нанесение верхнего слоя асфальта. А также продолжаются работы на примыкании между дорогой и кольцевым движением в районе Грушевки", - перечислил министр.По его информации, плановый запуск рабочего движения на этом участке намечен на 1 июля 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

