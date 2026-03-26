Первая подводная кругосветка – как это было
Первая подводная кругосветка – как это было - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Первая подводная кругосветка – как это было
В 1966 году стартовала первая кругосветная экспедиция советских подводных лодок Северного флота в морских глубинах. Беспримерный по мужеству поход начался в... РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T07:55
2026-03-26T07:55
2026-03-26T07:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В 1966 году стартовала первая кругосветная экспедиция советских подводных лодок Северного флота в морских глубинах. Беспримерный по мужеству поход начался в начале февраля. Путь лежал на Дальний Восток, а путешествие было секретным: все время надо было находиться под водой.Возглавил экипаж фронтовик, контр-адмирал Александр Сорокин. На атомных подлодках он служил с самого начала их создания. Экипаж экспедиции формировался на Тихоокеанском флоте. Подготовка к походу также проходила в полной секретности. За два месяца была проведена полная проверка всех корабельных систем, а также строжайшее медицинское освидетельствование всего экипажа.Подвиг моряков был высоко оценен руководством страны. Впервые после Великой Отечественной войны подводным лодкам присвоили звание гвардейских. Всех членов экипажа наградили орденами и медалями, а шесть руководителей похода стали Героями Советского Союза. Факты об экспедиции – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
дальний восток
северный флот, армия и флот, военно-морской флот рф, история, дальний восток, инфографика
Первая подводная кругосветка – как это было
Первая подводная кругосветка в инфографике РИА Новости Крым