Первая подводная кругосветка – как это было

Первая подводная кругосветка – как это было - РИА Новости Крым, 26.03.2026

Первая подводная кругосветка – как это было

В 1966 году стартовала первая кругосветная экспедиция советских подводных лодок Северного флота в морских глубинах. Беспримерный по мужеству поход начался в...

2026-03-26T07:55

2026-03-26T07:55

2026-03-26T07:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В 1966 году стартовала первая кругосветная экспедиция советских подводных лодок Северного флота в морских глубинах. Беспримерный по мужеству поход начался в начале февраля. Путь лежал на Дальний Восток, а путешествие было секретным: все время надо было находиться под водой.Возглавил экипаж фронтовик, контр-адмирал Александр Сорокин. На атомных подлодках он служил с самого начала их создания. Экипаж экспедиции формировался на Тихоокеанском флоте. Подготовка к походу также проходила в полной секретности. За два месяца была проведена полная проверка всех корабельных систем, а также строжайшее медицинское освидетельствование всего экипажа.Подвиг моряков был высоко оценен руководством страны. Впервые после Великой Отечественной войны подводным лодкам присвоили звание гвардейских. Всех членов экипажа наградили орденами и медалями, а шесть руководителей похода стали Героями Советского Союза. Факты об экспедиции – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

дальний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный флот, армия и флот, военно-морской флот рф, история, дальний восток, инфографика