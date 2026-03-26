Отдых в Крыму: как идет подготовка к курортному сезону-2027 в Ялте - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Отдых в Крыму: как идет подготовка к курортному сезону-2027 в Ялте
В Ялте подвели промежуточный итог подготовки к сезону. Данные озвучила в своем канале в МАХ глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 26.03.2026
https://radiosputnik-crimea.ru/20260319/tseny-na-otdykh-v-krymu-povysheny-na-uroven-inflyatsii---ekspert-1154458898.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Ялте подвели промежуточный итог подготовки к сезону. Данные озвучила в своем канале в МАХ глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Всего в сезон планируется работа порядка семи десятков пляжных территорий, на некоторых продолжается ремонт или восстановление. Точное количество пляжей станет известно по завершению всех работ. Отменены ранее обязательные паспорта пляжей. Но это не освобождает пользователей от получения разрешительных документов. Основные – санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора и заявка-декларация в ГИМС о безопасности. Если одного или второго нет, пользователь не имеет права допускать отдыхающих на территорию", – подчеркнула она.
По данным Павленко, техническая готовность пляжей – к 1 мая.
"К этому сроку должны быть завершены все "грязные" работы - ремонты, покраска, подсыпка карт пляжей, водолазные обследования дна и исследование качества морской воды. К 1 июня – работа на полную мощность", - сообщила глава администрации.
Она также отметила, что объекты торговли и пункты проката к открытию пляжа должны быть включены в схему НТО.
"Рядом с каждым объектом – как минимум две урны, а вокруг предприниматели обязаны поддерживать чистоту. Площадь зон проката маломерных судов – не менее 50 квадратных метров, они должны быть отделены от мест для купания, за каждой закреплен отдельный матрос-спасатель. Доступ маломерных судов, в том числе сап-бордов, в места для купания запрещен", – говорится в сообщении.
Также мэр Ялты напомнила, что платные лежаки могут занимать не более 40% пляжа.

"На каждом пляже будут установлены информационные щиты с актуальной информацией и номерами телефонов ЕДДС, минкурортов РК, администрации Ялты. Готовимся! Уровень бронирования отелей и санаториев Республики на майские уже достигает 60%, а за апрель может перешагнуть и 80! А на Ялту всегда приходится львиная доля турпотока", – подытожила Янина Павленко.

Евпатория - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
19 марта, 09:05
Цены на отдых в Крыму повышены на уровень инфляции – эксперт
 
21:45Тоннель и не только: какие проекты в Севастополе начнут и завершат в 2026 году
21:28Отдых в Крыму: как идет подготовка к курортному сезону-2027 в Ялте
21:11Сколько лифтов в Крыму заменят в 2026 году и какие новые требования
20:51Двое детей и двое взрослых прстрадали в ДТП в Крыму
20:40Первый этап дороги к Судаку готов на 78% - минтранс РК
20:32В горах под Севастополем в тумане заблудились две девушки
20:20Когда в Севастополе жители дома после взрыва смогут вернуться в квартиры
20:06Развожаеву пожаловались на отсутствие окон в пострадавшем от налета БПЛА доме
19:28Сборная Крыма по тхэквондо стала лучшей в ЮФО
19:10ВСУ атакуют Энергодар и бьют по центру города
18:3796 беспилотников ликвидировали над Крымом и еще восемью регионами России
18:34Смерть сотрудницы на молокозаводе в Джанкое: прокуратура Крыма организовала проверку
18:22Количество жалоб на здравоохранение в Крыму снизилось на 18% за год
18:10Когда достроят и запустят в работу экотехнопарки в Крыму
17:56В Крыму до конца года установят еще 168 трансформаторных подстанций
17:42Новости Севастополя: что происходит на месте взрыва жилого дома на Корчагина
17:27Страшная смерть: на молокозаводе в Джанкое погибла сотрудница
17:08Фермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантов
16:49Внимание и без паники: на западе Крыма 27 марта будут работать силовики
16:45Чистая прибыль ВТБ за 2 месяца составила 68,8 млрд рублей
Лента новостейМолния