Отдых в Крыму: как идет подготовка к курортному сезону-2027 в Ялте

В Ялте подвели промежуточный итог подготовки к сезону. Данные озвучила в своем канале в МАХ глава администрации Ялты Янина Павленко.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Ялте подвели промежуточный итог подготовки к сезону. Данные озвучила в своем канале в МАХ глава администрации Ялты Янина Павленко. "Всего в сезон планируется работа порядка семи десятков пляжных территорий, на некоторых продолжается ремонт или восстановление. Точное количество пляжей станет известно по завершению всех работ. Отменены ранее обязательные паспорта пляжей. Но это не освобождает пользователей от получения разрешительных документов. Основные – санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора и заявка-декларация в ГИМС о безопасности. Если одного или второго нет, пользователь не имеет права допускать отдыхающих на территорию", – подчеркнула она.По данным Павленко, техническая готовность пляжей – к 1 мая. Она также отметила, что объекты торговли и пункты проката к открытию пляжа должны быть включены в схему НТО. "Рядом с каждым объектом – как минимум две урны, а вокруг предприниматели обязаны поддерживать чистоту. Площадь зон проката маломерных судов – не менее 50 квадратных метров, они должны быть отделены от мест для купания, за каждой закреплен отдельный матрос-спасатель. Доступ маломерных судов, в том числе сап-бордов, в места для купания запрещен", – говорится в сообщении.Также мэр Ялты напомнила, что платные лежаки могут занимать не более 40% пляжа. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

