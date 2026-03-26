Отдых в Крыму: как идет подготовка к курортному сезону-2027 в Ялте
В Ялте подвели промежуточный итог подготовки к сезону. Данные озвучила в своем канале в МАХ глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 26.03.2026
21:28 26.03.2026 (обновлено: 21:32 26.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Ялте подвели промежуточный итог подготовки к сезону. Данные озвучила в своем канале в МАХ глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Всего в сезон планируется работа порядка семи десятков пляжных территорий, на некоторых продолжается ремонт или восстановление. Точное количество пляжей станет известно по завершению всех работ. Отменены ранее обязательные паспорта пляжей. Но это не освобождает пользователей от получения разрешительных документов. Основные – санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора и заявка-декларация в ГИМС о безопасности. Если одного или второго нет, пользователь не имеет права допускать отдыхающих на территорию", – подчеркнула она.
По данным Павленко, техническая готовность пляжей – к 1 мая.
"К этому сроку должны быть завершены все "грязные" работы - ремонты, покраска, подсыпка карт пляжей, водолазные обследования дна и исследование качества морской воды. К 1 июня – работа на полную мощность", - сообщила глава администрации.
Она также отметила, что объекты торговли и пункты проката к открытию пляжа должны быть включены в схему НТО.
"Рядом с каждым объектом – как минимум две урны, а вокруг предприниматели обязаны поддерживать чистоту. Площадь зон проката маломерных судов – не менее 50 квадратных метров, они должны быть отделены от мест для купания, за каждой закреплен отдельный матрос-спасатель. Доступ маломерных судов, в том числе сап-бордов, в места для купания запрещен", – говорится в сообщении.
Также мэр Ялты напомнила, что платные лежаки могут занимать не более 40% пляжа.
"На каждом пляже будут установлены информационные щиты с актуальной информацией и номерами телефонов ЕДДС, минкурортов РК, администрации Ялты. Готовимся! Уровень бронирования отелей и санаториев Республики на майские уже достигает 60%, а за апрель может перешагнуть и 80! А на Ялту всегда приходится львиная доля турпотока", – подытожила Янина Павленко.
